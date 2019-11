Peking ‘pao’ u Hong Kongu, optužili ga za špijunažu i maltretiranje muslimana

Za Peking nedjelja zaista nije bila dobar dan – tamošnju su vlast potresla tri teška događaja. Kina je promatrala lokalne izbore u Hong Kongu na kojima su opozicijski političari provladinima i prokineskima nanijeli nesvakidašnje uvjerljiv poraz. Istodobno je morala odgovarati na pitanja o svojoj navodnoj umiješanosti u špijunski skandal u Australiji gdje su je tamošnje vlasti direktno optužile da je pokušala mitom ostvariti utjecaj u australskom parlamentu. Uz sve to, niz novinskih redakcija na Zapadu objavio je dokumente za koje kažu da su procurili iz kineske vlade, a koji pokazuju razmjere pritiska na manjinske muslimane u toj zemlji kako bi oni promijenili svoje ideološke i religijske stavove.

Reagirali obavještajci

U nedjelju su održani lokalni izbori u Hong Kongu. Iako se radi o funkcijama koje nemaju velik utjecaj u politici, izbori su opisani kao referendum o upraviteljici grada Carrie Lam i njezinoj vladavini tijekom prosvjeda koji posljednjih mjeseci potresaju Hong Kong. Od 452 mjesta u lokalnim vijećima čak njih 347 osvojili su političari koje se opisuje kao prodemokratske. Oni bliski Komunističkoj partiji u Pekingu osvojili su pak tek 60 mjesta. Odaziv je u odnosu na prošle lokalne izbore porastao dvostruko. Sve to baca sumnju u postojanje “tihe većine” koja podržava vlast i policiju, kako su to često opisivale vlasti u Hong Kongu. Na kraju su opozicijski političari osvojili 17 od 18 gradskih vijeća te će imati veće ovlasti u izboru sljedećeg upravitelja grada nego su ih imali dosad jer će u vijeće koje ga imenuje moći imenovati više svojih političara. Lam je rekla je da će “skrušeno slušati javnost” te će poštovati rezultate izbora, a ministar vanjskih poslova Kine Wang Yi ustvrdio je pak: “Kako se god odvijali događaji u Hong Kongu, on je dio kineskog teritorija.”

Istog dana australski mediji optužili su Kinu da je pokušala potaknuti Australca kineskog podrijetla da se kandidira na izborima u svibnju. Navodno su kineski agenti ponudili poduzetniku Nicku Zhaou milijun australskih dolara što je on prijavio obavještajnoj službi Australije čiji je državljanin. U ožujku je pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Melbourneu pod nerazjašnjenim okolnostima. Obavještajna služba Australije čak je javno poručila da istražuje slučaj, što inače vrlo rijetko radi. I premijer Scott Morrison nazvao je navode o špijunskoj aferi “duboko uznemirujućima”. Kina je odbacila bilo kakvu umiješanost u ovaj slučaj.

“Kampanja blaćenja”

Odbila je vlada u Pekingu i najnovije tvrdnje zapadnih medija o razmjerima ispiranja mozga, kako to oni nazivaju, muslimanima koji žive na zapadu zemlje. Dokumenti koji su procurili prikazuju kako se centri u kojima žive muslimani u regiji Xinjiang, a koje kineske vlasti opisuju kao mjesta kamo se muslimani dobrovoljno dolaze deradikalizirati, zapravo vode kao zatvori. Ako je vjerovati zapadnim medijima i dokumentima koje su dobili na uvid, u tim se centrima studentima, kako vlasti zovu zadržane muslimane, ne dozvoljava izlazak te ih se potiče na učenje kineskog jezika te kajanje i “potpunu transformaciju”. Optužbe za špijunažu, tretman Hong Konga i, naročito, položaj muslimana u Kini dugo su uteg oko vrata u odnosima zapadnih demokracija i Kine. Peking te slučajeve opisuje kao kampanju blaćenja uperenu protiv Kine i miješanje u unutarnje poslove te zemlje.