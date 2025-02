Interes za nekretninama pada drugu godinu zaredom: 'Pad prometa morao bi dovesti do korekcije cijena, dosegnule su plafon'

U Hrvatskoj je lani prodano 1809 stanova i apartmana manje nego godinu prije te se interes za nekretnine smanjuje drugu godinu zaredom, no cijene im i dalje rastu. Starijim stanovima cijena je sredinom godine bila oko 13 posto viša u odnosu na preklanjsku, a novima oko 5 posto. Porezna uprava objavila je da su lani evidentirali nešto manje od 27 tisuća prodanih stanova i apartmana, otprilike sedam posto manje nego godinu prije i 13 posto ili četiri tisuće manje nego 2022. godine, koja slovi kao rekordna u proteklom desetljeću. Lani je prodano i oko 4000 kuća, što je 770 prodanih kuća u godinu dana manje i oko 1100 prodanih kuća manje u dvije godine, odnosno 17 posto u godini i 25 posto u dvije godine. Pojačano se kupuju parkirno-garažna mjesta te ih je lani prodano gotovo 30 posto više nego godinu dana prije.

Manje je i stranaca

Generalno, pad prometa bio je izraženiji u prvom dijelu godine, a gledaju li se sve nekretnine, zaključeno je oko 3 posto manje transakcija nego godinu dana prije ili njih oko 133 tisuće. Krajem ožujka sve će lokalne jedinice objaviti preciznije podatke o cijenama i prodaji na svom području u prethodnoj godini.

Gledaju li se sve transakcije (s uključenim zemljištem, poslovnim prostorima i slično), posljednjih pet godina osjetan pad zabilježen je samo u tri županije i Zagrebu. Koprivničko-križevačka ima pad transakcija od 10 posto, Virovitičko-podravska 6 posto, a Zagreb i Međimurska županija po jedan posto. U cijeloj zemlji ukupna je prodaja skočila za četvrtinu, a područja oko Dubrovnika, Rijeke, Šibenika, Ličko-senjska županija, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija bilježe povećanje transakcija između 50 i 64 posto. Istarska županija imala je povećanje broja prodanih nekretnina s uključenim zemljištem za petinu, slično kao i područje oko Splita i Zadra.

Manje je i stranih kupaca, otprilike 6 posto, a oni su lani kupili nešto više od 11,5 tisuća nekretnina, od apartmana, preko kuća do zemljišta. Dvije trećine stranaca dolaze iz Slovenije, Njemačke i Austrije, s tim što su u zadnje vrijeme Slovenci najbrojniji strani kupci te su lani kupili gotovo dvostruko više nekretnina nego prije pet godina. Lani su Slovenci kupili 3506 nekretnina, Nijemci 2638 i Austrijanci 1174 nekretnine. U deset godina stranci su kupili oko 84 tisuće različitih nekretnina u Hrvatskoj, a pojedini agenti vesele se očekivanom ulasku Hrvatske u OECD jer smatraju da će to otvoriti vrata novim kupcima iz bogatih neeuropskih država. No predsjednik cehovskog udruženja pri HGK Dubravko Ranilović, vlasnik agencije Kastel, veli da su takva očekivanja nerealna. Hrvatsko tržište nekretnina otvoreno je stranim kupcima izvan EU od 90-ih godina jer s mnogim bogatim državama kao što su Kanada, Australija, Velika Britanija imamo međudržavne ugovore o slobodnoj trgovini.

– Nama je bitnije što će biti u Njemačkoj nego ulazak u OECD. Ne vjerujem da će bogati Meksikanci navaliti u Hrvatsku, možda dođe nešto Turaka, ali naši strani kupci uglavnom dolaze iz okruženja – ističe Ranilović, koji vjeruje da će pad pad prodaje s vremenom dovesti i do pada cijena pojedinih nekretnina, pogotovo starijih stanova i kuća koje traže puno ulaganja.

U nekretninama se vrti velik novac, preklani se, primjerice, na nekretninama okrenulo oko 12 posto hrvatskog BDP-a ili devet milijardi eura. Ranilović kaže da se u Zagrebu osjeti pad interesa za nekretnine, manje je poziva, manje je zainteresiranih kupaca.

– Postoji interes za novogradnju, dobre lokacije mogu podnijeti visoke cijene, ali sve ostalo moglo bi biti problem – ističe naš sugovornik. Prodaju se skupi stanovi i stanovi čija vrijednost ne prelazi 150 tisuća eura, a na zagrebačkoj skupoći profitiraju naselja u neposrednoj blizini glavnoga grada.

– Zaprešić i Sesvete stalno povećavaju broj stanovnika jer su povezani vlakom. Ne bih sad rekao da se oko Zagreba stvaraju velika urbana predgrađa kao u Americi, ali činjenica je da se u zagrebačkom prstenu rade neki projekti. Ipak, ljudi vole biti u tramvajskoj zoni, kad se pojavi stan iz 80-ih u urbanim naseljima kao što su Jarun, Vrbani, Savica ili Ravnice, brzo se proda – kaže Ranilović.

Više prodanog zemljišta

Iz agencije Opereta ističu da se razlika između tražene i cijene realiziranih nekretnina preko te agencije spustila na oko 9 posto. Ranilović je govorio o razlici većoj i od 30 posto, ako se gleda cijelo tržište.

– Imate stanove koji se vrte po oglasnicima, a neće se nikada prodati jer vlasnik traži previše. Za one stanove koji su prodani kupac je u startu tražio realniju cijenu – veli Ranilović.– Pad prometa morao bi dovesti do korekcije cijena, likvidnost je manja, cijene su dosegnule plafon, a ekonomski situacija nije povoljna ni u okruženju – veli prvi čovjek nekretninskog biznisa. Nova stambena politika još je u fazi donošenja te se ne očekuje da će državne mjere imati značajniji utjecaj na ovogodišnja kretanja. U pet godina snažno je porasla prodaja građevinskog zemljišta te se broj prodanih parcela posljednje dvije godine stabilizirao na oko 25 tisuća.