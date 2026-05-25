Desni AfD maršira prema vlasti na istoku, Njemačka ulazi u novu eru

Njemačka se priprema na moguću veliku promjenu svoje političke scene, ali i nacionalnog identiteta. Naime, u rujnu bi se prvi put od Drugog svjetskog rata moglo dogoditi da na vlast dođe krajnja desnica, točnije stranka Alternativa za Njemačku, poznatija pod akronimom AfD. Ne bi se to dogodilo na nacionalnoj razini, već u jednoj njemačkoj pokrajini – Saska-Anhalt – u kojoj je AfD toliko popularan da bi na regionalnim izborima 6. rujna sam mogao dobiti dovoljan broj glasova i mandata za sastavljanje vlade. Značilo bi to prekretnicu za kompletnu naciju koja je od Drugog svjetskog rata bila spremna na sve – suočavanje s prošlošću, razdvojenost na dvije države, ekonomske krize, geopolitičke zaokrete – ali nije bila spremna dopustiti krajnjoj desnici da se uopće približi vlasti. Tolika je bila nacionalna trauma koju je ostavio nacistički režim Adolfa Hitlera i njegova genocidna politika.