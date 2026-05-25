Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UZLET POPULISTA

Desni AfD maršira prema vlasti na istoku, Njemačka ulazi u novu eru

Autor
Dino Brumec
25.05.2026.
u 18:33

Strah i bijes hrane Alternativu za Njemačku (AfD), prijeti 'Weimarski scenarij': Njemačka ulazi u najopasniju političku fazu nakon Drugoga svjetskog rata

Njemačka se priprema na moguću veliku promjenu svoje političke scene, ali i nacionalnog identiteta. Naime, u rujnu bi se prvi put od Drugog svjetskog rata moglo dogoditi da na vlast dođe krajnja desnica, točnije stranka Alternativa za Njemačku, poznatija pod akronimom AfD. Ne bi se to dogodilo na nacionalnoj razini, već u jednoj njemačkoj pokrajini – Saska-Anhalt – u kojoj je AfD toliko popularan da bi na regionalnim izborima 6. rujna sam mogao dobiti dovoljan broj glasova i mandata za sastavljanje vlade. Značilo bi to prekretnicu za kompletnu naciju koja je od Drugog svjetskog rata bila spremna na sve – suočavanje s prošlošću, razdvojenost na dvije države, ekonomske krize, geopolitičke zaokrete – ali nije bila spremna dopustiti krajnjoj desnici da se uopće približi vlasti. Tolika je bila nacionalna trauma koju je ostavio nacistički režim Adolfa Hitlera i njegova genocidna politika.

Ključne riječi
kancelar Merz Izbori AfD Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar bender
bender
19:04 25.05.2026.

"Krajnja desnica". AfD nije krajnje desna stranka nego najnormalnija stranka na desnoj strani političkog spektra. Druga stvar što je to za mainstream "Krajnja desnica". Npr. NPD bi bila krajnje desna stranka u Njemačkoj.

PO
potepuh
18:50 25.05.2026.

Potpora AfDu ! Ovi na vlasti su napravili fljasko.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!