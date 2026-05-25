Rusija upozorila stanovnike Kijeva: 'Napustite grad što prije'

Rusija je u ponedjeljak upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da "što prije" napuste ukrajinsku prijestolnicu te da izbjegavaju vojne i administrativne infrastrukturne objekte. U priopćenju objavljenom na Telegramu, Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da će Rusija izvesti "sustavne udare" na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu. Kako tvrde, riječ je o odgovoru na "krvavi napad" na školsku zgradu i studentski dom u Luhanskoj regiji pod ruskom kontrolom, u kojem je poginuo 21 student. "Sve je ovo prešlo kritičnu točku", poručili su iz ministarstva.

Prema priopćenju, mete udara bit će lokacije na kojima se projektiraju, proizvode, programiraju i pripremaju bespilotne letjelice koje Ukrajina koristi "uz pomoć stručnjaka iz NATO-a zaduženih za nabavu komponenti, ustupanje obavještajnih podataka i određivanje ciljeva". "Udari će biti usmjereni kako na centre za donošenje odluka, tako i na zapovjedna mjesta", dodaje se u priopćenju.

Ranije u nedjelju, podsjeća Anadolu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su četiri osobe poginule, a oko 100 ih je ozlijeđeno u ruskim noćnim udarima, za koje Moskva tvrdi da su uslijedili kao odmazda za ukrajinski napad na zgradu koledža. Spomenuti napad dogodio se nakon što je Moskva u petak objavila da je Ukrajina pogodila zgradu koledža i studentski dom u gradu Starobilsku, na području Luhanske regije koje se nalazi pod kontrolom ruskih snaga.

Lokalne vlasti izvijestile su da je broj poginulih u tom napadu porastao na 21 nakon što su u nedjelju završene akcije potrage i spašavanja. Ukrajina je odbacila ruske optužbe, naglasivši da su mete njezinih snaga isključivo vojna infrastruktura i objekti koji se koriste u vojne svrhe, pritom se "strogo pridržavajući normi međunarodnog humanitarnog prava te zakona i običaja ratovanja".