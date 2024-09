Problemi s vidom kod djece i mladih u porastu: Broj kratkovidne djece će do 2050. godine porasti na čak 40 posto!

NOVI KRITERIJI

Velike promjene za maturante: Uvode se novi pragovi prolaznosti na Državnoj maturi

Pragovi prolaznosti na Državnoj maturi od 2010. do 2024. godine za prirodne predmete znali su biti od 21 do 30 posto, a za jezične i humanističke od 20 do 37 posto. "Naš je cilj bio izjednačiti te pragove", rekao je Filipović.