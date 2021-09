Problemi: Nije bio moguć pristup stranici za samopopisivanje

Do nedjelje 26. rujna u 15 sati, uspješno je popisano više od 1.326.000 građana, priopćio je ranije Državni zavod za statistiku.

Samopopisivanje je moguće do ponoći, a od ponedjeljka kreće 2. faza Popisa 2021. kada na teren izlaze popisivači.

No, u večernjim satima došlo je do problema prilikom pristupa internet stranici za popisivanje. Prilikom pristupa stranici javljala se poruka 'This site can’t be reached', a nije bilo moguće dobiti ni korisničku podršku. Stranica je kasnije proradila, no pristup je bio otežan. Pretpostavlja se da je do problema došlo zbog velike navale ljudi prije isteka roka za samopopisivanje.

Šta bi da nas je 80 mil. ? #popis2021 pic.twitter.com/pjOo4nCmgS — Neven Kajić (@nkajic) September 26, 2021

Poslali smo upit Državnom zavodu za statistiku i odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.