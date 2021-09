Prkačin u Saboru: 'Hrvatska nema podmuklijeg neprijatelja od SPC-a, zašto ih financiramo'

Član Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ante Prkačin održao je u Hrvatskome saboru konferenciju za medije na temu Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj.

''Točno prije godinu dana, na ovom istom mjestu, osvrnuo sam se na izbore u Crnoj Gori, gdje se Hrvatska država i državna vlast nije ponijela kako treba, jer da su reagirali kako treba, ne bi bili zaskočeni od srbijanske službe koja je razbila hrvatsko biračko tijelo u Crnoj Gori, i umjesto jednog glasa, koji smo mogli dobiti, koji bi mogao biti presudan na ovu stranu, mi smo taj glas izgubili i nažalost su pobijedili ovi koji su pobijedili. Tada sam rekao da umjesto najprijateljskije vlade u okruženju dobivamo najvećeg neprijatelja, dobivamo one koji su žarili i palili po Konavlima i drugdje”, rekao je Prkačin.

Prkačin je istaknuo da je akcent njegovog govora na odnosu hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve. Naglasio je da je u saborskoj govornici često znao reći da hrvatska država kroz povijest, odnosno u zadnjih sto godina, nije imala podmuklijeg i upornijeg neprijatelja od SPC-a.

''To je para-politička i para-vojna institucija, ali od svjetovnih institucija nitko nam nikad toliko zla nije nanio. I onda je pitanje zbog čega se Hrvatska vlast ovako velikodušno odnosi prema SPC-u. Jučer sam želio postaviti dva pitanja, ali kruti običaj Hrvatskog sabora mi ne dozvoli postaviti dva pitanja. Htio sam prvo postaviti pitanje ministru financija Mariću ima li on pod kontrolom financije unutar SPC-a u Hrvatskoj, a drugo pitanje je bilo ministru uprave i pravosuđa glede popisa stanovništva koji je upravo počeo. Taj popis stanovništva je učinjen kao da ga je radio Ilija Garašanin, čuveni utemeljitelj velikosrpskog nacionalizma u onim svojim Načertanijama ili Nacrtu od 1844'', poručio je Prkačin.

Dodao je da je više puta ponovio, i da ga nikada nitko nije demantirao, da nikada kroz hrvatsku povijest nije potpisan besmisleniji i lošiji ugovor. ''Mi u Domovinskom pokretu smo jasno proglasili te ugovore lošim političkim potezom. To što je Račan napravio 20.12.2002.g., tu nema nikakvog opravdanja. Niti prisile, niti potrebe, to je apsolutno najštetniji ugovor potpisan u hrvatskoj povijesti. On je intelektualno ispod svake razine. Tada je s hrvatske strane ugovor potpisan na razini najvećeg dostojanstva, potpisan rukom predsjednika Vlade, a sa srpske strane od strane izmišljenog predsjednika nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Dakle, s hrvatske strane potpisuje prvi čovjek, a s njihove potpisuje nekakav nitko'', poručio je.

''Tog episkopskog savjeta nigdje nema. Pošto SPC u Hrvatskoj nema svoj ustav, pregledao sam ustav SPC iz Beograda. Rekao sam za saborskom govornicom da se trebam ispričati samome sebi zašto ja spominjem dokument nama neprijateljske države, ali sam ga spomenuo radi toga na ukažem na apsurdnost potpisanog ugovora. A za SPC sam rekao da je nelegalna. Pogledajte evidenciju vjerskih zajednica i vidjet ćete da naslova SPC u Hrvatskoj nema. A što se tiče ustava SPC, tamo nema episkopskog savjeta, kao ni predsjednika. Izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne SPC'', izjavio je Prkačin.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Rekao je da preko SPC univerzalno srpstvo s riznicom i centralom u Beogradu dobije ogroman novac iz hrvatskog državnog proračuna i da je ta SPC dobila ogromnu pravoslavnu imovinu u hrvatskoj državi na koju nikakvo pravo nema, ni povijesno ni zdravorazumski. ''Zato što se SPC na ovim prostorima pojavila prvi put od 1947., ali prijedlog da se ona utemelji je došao od Aleksandra Karađorđevića 17.06.1920. na prostoru bivše Jugoslavije, koja je tada bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Ne bi smjela biti Srpska pravoslavna crkva Srba, nego Srbije, jer postoji SPC Rusije, Ukrajine, Bugarske, Grčke itd. SPC je trebala ići u granicama Srbije. Ali pravoslavna crkva Hrvatske je Srpska pravoslavna crkva, a pravoslavna crkva Crne Gore je Srpska pravoslavna crkva. A sada ću spomenuti i Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Do sada nisam jer se odmah skoči na Pavelića, NDH itd. Obnovljena Hrvatska pravoslavna crkva od Pavelića '42. priznata je u roku tri mjeseca, zato što su u NDH, znam da je ovo bolno za mnoge, ljudi poznavali kanon pravoslavlja i u skladu s kanonom pravoslavlja utemeljili pravoslavnu crkvu koja je sljednica pravoslavne crkve u hrvatskom kraljevstvu od 1707.g. Da apsurd bude veći, tu hrvatsku pravoslavnu crkvu je priznao srbijanski patrijarh'', pojasnio je Prkačin.

''Crkva, koja je potpisala ugovor preko izmišljenog episkopskog savjeta s hrvatskom državom i dobila ogromna sredstva, ta sredstva transferira u Srbiju. Ako je u jednom političkom dokumentu upisan episkopski savjet, a on ne postoji, to može proći, ali kako u financijama i bankarstvu nešto što ne postoji može svake godine ubirati 20 milijuna kuna iz državnog proračuna? To je problem koji ministar Marić mora rješavati i bez mog pitanja. Ta SPC iz državnog proračuna dobije tri puta više novaca nego što joj treba za izdržavanje, dvije trećine ide u Beograd, a iz Zagreba su, prošećite Cvjetnim trgom, najatraktivnije lokacije pripale SPC-u. One se rentaju za ogromne novce i taj kompletan novac ide u Srbiju. Nad njima nema kontrole ni srbijanska država. Uvjeren sam da je u Srbiji sada stanje kao 1914. g. , kada Srbijom nije istinski vladao Aleksandar Karađorđević, ni Nikola Vlašić, nego je vladala Crna ruka. Na snazi je sinergija SPC i crnorukaške ekipe, s tim da je SPC broj jedan nositelj jednog zla'', istaknuo je Prkačin.

Govoreći o popisu stanovništva, Prkačin je podsjetio da se na prošlim popisima stanovništva 2001. i 2011. godine 196 pravoslavaca u Hrvatskoj nije izjasnilo kao pripadnici jedne nacije ili kao pripadnici jedne crkve. ''40.000 ih se izjasnilo kao pripadnici SPC-a, a 196 kao hrvatski pravoslavci. Intencija Zakona o popisu i pravila popisivanja je da se svi ti hrvatski pravoslavci, ili što veći broj hrvatskih pravoslavaca, deklariraju kao Srbi i kao pripadnici SPC-a. To hrvatska vlast radi. To hrvatska vlast čini'', zaključio je Prkačin.