Priznao da je sudjelovao u namještanju natječaja za brzi internet, uvjetno osuđen.

Franjo Posavec (47), protiv kojeg je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao optužnicu kojom ga je teretio da je pomogao Petru Krsniku, IT stručnjaku, da namjesti natječaj za brzi internet u Gradu Oroslavju i to tako da taj posao dobije Posavčeva tvrtka, priznao je krivnju i nagodio s s EPPO-om. Po toj nagodbi uvjetno je osuđen na šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Hoće li i Krsnik, kojeg EPPO tereti za zloporabu položaja kojom je prouzročena znatna šteta, krenuti stopama svog suoptuženika, za sada nije poznato.

EPPO Krsnika tereti da je namjestio natječaj za brzi internet u Gradu Oroslavju čime je pričinjena šteta od 15.000 eura. Prema optužnici, EPPO ga tereti za zlouporabu inicijative Europske komisije "WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama". Kroz tu inicijativu su lokalnim zajednicama dodjeljivani vaučeri vrijedni 15.000 eura za uspostavu bežičnog interneta. Novac iz CEF Telecom fonda isplaćivao se izravno izvođaču radova kojeg bi jedinica lokalne samouprave odabrala putem javnog natječaja. EPPO u optužnici navodi da je Europska komisija 4. travnja 2019. u 13 sati objavila drugi poziv za prijave u okviru programa "WiFi4EU" koji je trajao do 5. travnja 2019. u 13 sati. Alokacija sredstava za taj poziv iznosila je 51 milijun eura, a na njega se prijavilo ukupno 366 jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske. Od prijavljenih jedinica lokalne samouprave, njih 224, među kojima je bilo i Oroslavje, ostvarilo je pravo na dodjelu vrijednosnih kupona od 15.000 eura.

EPPO navodi da je Krsnik imao punomoć Emila Gredičaka, bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Oroslavja, te da je na osnovi te punomoći zastupao Grad Oroslavje u spomenutom EU projektu. Osim toga, predsjedao je i stručnim povjerenstvom za provedbu javne nabave unutar projekta. Prema optužnici, iako je sporazum o dodjeli sredstava jasno propisivao poštivanje Zakona o javnoj nabavi i načela tržišnog natjecanja, EPPO u optužnici navodi da je Krsnik s Posavcem, direktorom tvrtke Franz-net d.o.o., unaprijed dogovorio da će posao u Oroslavju dobiti Posavčeva tvrtka. Dogovor je bio da Posavčeva tvrtka, nakon što prođe na natječaju, izvođenje djela radova ustupi trećem izvođaču kojeg bi odredio Krsnik. Njega se tereti i da je sastavio tehničke specifikacije natječaja kako bi odgovarale opremi i ponudi Franz-neta. Kriterij odabira bila je najniža cijena jer je, tvrdi EPPO, Krsnik znao da će Franz-net ponuditi nerealno nisku cijenu, čime je, stoji u optužnici, isključen prostor za konkurenciju.

Vrijednost natječaja je bila 12.000 eura, a Franz-net je dao ponudu od 3.450 eura. To je bilo znatno ispod procijenjene, ali i tržišne vrijednosti radova. Ipak, Krsnik je tu ponudu ocijenio valjanom i preporučio njezin odabir, što je gradonačelnik Oroslavja i prihvatio. Ugovor između Grada Oroslavja i Franz-neta potpisan je 12. listopada 2020., nakon čega je Posavec je, u skladu s prethodnim dogovorom, dio posla ustupio tvrtki ENC IT d.o.o., koja je potom angažirala treću tvrtku – Vezor d.o.o., čiji je osnivač i direktor Petar Krsnik. ENC IT je Franz-netu ispostavio račun od 8.295 eura, dok je Vezor za isti posao ENC IT-u naplatio 7.880 eura.

Europska komisija potvrdila je ubrzo da je bežični internet doista instaliran i stavljen u funkciju, pa je agencija INEA 31. ožujka 2021. tvrtki Franz-net isplatila puni iznos vaučera od 15.000 eura. Potom je Franz-net Gradu Oroslavju ispostavio račune za "nabavu informatičke opreme i implementaciju sustava" te za "instalaciju pasivne opreme", u ukupnom iznosu od oko 14.700 eura. EPPO smatra da je iz europskog fonda neosnovano isplaćen iznos od 15.000 eura, čime je fond CEF Telecom oštećen za puni iznos bespovratnih sredstava. Inače, Krsnik je tijekom istrage negirao djelo, dok je Posavec priznao da je sudjelovao u namještanju natječaja, a to priznanje je sada formalizirao i kroz nagodbu s tužiteljstvom.