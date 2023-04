Privatnih letova u Hrvatskoj pet puta više nego 2020.

Sve više privatnih zrakoplova leti iznad Europe, pa i Hrvatske. Lani su iznad Europske unije te Velike Britanije, Švicarske i Norveške izbrojene 573 tisuće privatnih letova, dvije trećine više nego godinu prije, pokazalo je istraživanje Instituta CE Delft. Prve pandemijske godine, kad je avioindustrija pretrpjela velike zabrane i gubitke, u Hrvatskoj su evidentirana samo 1192 privatna leta. Pretprošle godine zabilježeno ih je četiri tisuće, a prošle godine točno 5642.

Francuzi uveli zabrane

Privatni letovi godinama zapinju za oko ekološkim udrugama pa je Greenpeace izračunao da su privatni letovi iznad Europe lani proizveli gotovo 3,4 milijuna tona CO2, dvostruko više nego godinu prije. Usporedbe radi, ta količina proizvedenog ugljikova dioksida odgovara količini dioksida koju u svom svakodnevnom životu stvori 555 milijuna Europljana. Privatnim se letovima najviše koriste bogataši i poslovni ljudi u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Švicarskoj i Austriji. Zahvaljujući pritisku javnosti Francuska je lani prva u EU zabranila domaće letove na udaljenostima koje se mogu prijeći za manje od 2,5 sata. Zabrana se odnosi na tri rute: Pariz Orly za Nantes, Lyon i Bordeaux. Ako se poboljša željeznička linija, uskoro bi se zabrana mogla proglasiti i za rute Paris Charles de Gaulle do Lyona ili Rennesa.

Najkorištenija zračna luka za privatno zrakoplovstvo u Hrvatskoj bila je 2022. godine Zračna luka Zagreb s 1392 odlazna leta. Najčešće se privatnim zrakoplovima letjelo prema Beču – 191 put. Na drugom je mjestu Zadar – Bratislava i obrnuto te na trećem Zagreb – Verona. Godinu prije tri najfrekventnije rute iz Hrvatske bile su Zadar – Budimpešta i obratno, zatim od domaćih Zagreb – Pula i obrnuto te Zadar – Bratislava. U prošloj je godini najkraća ruta, za koju je netko 23 puta dizao u zrak privatni zrakoplov, bila od Dubrovnika do Tivta, koji su međusobno udaljeni samo 42 kilometra. Za nešto malo udaljenije Pulu i Portorož privatni su zrakoplovi letjeli 25 puta, a na trećemu mjestu po kratkoći udaljenosti od 98 kilometara bili su Zadar i Split, kamo je privatnim zrakoplovom, zacijelo netko od bogatih turista, letio 51 put.

Najviše privatnih zrakoplova poletjelo je lani u Velikoj Britaniji, s nešto više od 90.000 letova, a slijedi je Francuska s gotovo 85.000 letova. Paris – London, Nica – London i Nica – Ženeva tri su najčešće rute kojima se u Europi letjelo privatnim zrakoplovima. Više je tisuća letova koji su korišteni na udaljenosti kraćoj od stotinu kilometara, a rekorder je London – Farnborough, koji su međusobno udaljeni samo 62 kilometra, a između dva mjesta bilo je više od 1300 privatnih letova. Na drugom je mjestu linija Zürich – Basel s više od dvjesto privatnih letova. Nije naodmet spomenuti da je lani netko 159 puta letio od Nice do Cannesa, koji su udaljeni samo 33 kilometra! Lani je evidentirano oko 1200 privatnih letova iznad Slovenije, a netko je od Maribora do Graza letio privatnim zrakoplovom 47 puta, a bilo je i 14 letova od Ljubljane do Trsta.

Vlakovi manje zagađuju

Svaki sedmi let privatnim zrakoplovom bio je na udaljenosti do 250 kilometara. Greenpeace naglašava da je više od polovine svih privatnih letova u 2022. bilo na rutama manjim od 750 kilometara. Diljem Europe većina privatnih zrakoplova slijeće u zračne luke u Nici, Parizu i Ženevi, a na radaru osoba koje posjeduju privatne zrakoplove još su i Milano, Rim te Palma de Mallorca.

Organizacije za zaštitu okoliša već godinama promiču ograničenja putovanja privatnim zrakoplovom. Tako navode da između Pariza i Ženeve, rute koja je u top 10 najčešćih privatnih zrakoplovnih ruta, postoji izravna veza vlakom koja traje oko tri sata i 15 minuta u jednom smjeru. Između Pariza i Londona vlakom se u centar grada stigne za dva sata i 17 minuta do dva sata i 37 minuta, a u oba smjera dnevno vozi deset vlakova. Od Rima do Milana, koji su također u top deset, vlakom se dođe za tri sata, a od Londona do Amsterdama za četiri sata. U povodu novog izvješća Greenpeace ponavlja da su privatni zrakoplovi nepravedan teret za društvo te se moraju zabraniti. Najdalje je po tom pitanju odmaknula Francuska – u kojoj su privatni zrakoplovi i najčešći u EU.

