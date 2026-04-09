Pripremaju li se Amerikanci za najgori scenarij? Uvode veliku promjenu za vojnu registraciju

Sjedinjene Američke Države pripremaju značajnu promjenu u sustavu vojne registracije. Od prosinca 2026. svi muškarci u dobi od 18 do 25 godina bit će automatski registrirani u Selective Service System (SSS), bazu podataka potencijalnih regruta za slučaj vojnog poziva, umjesto da se sami moraju registrirati unutar 30 dana od 18. rođendana. Selective Service System podnio je 30. ožujka 2026. prijedlog novog pravila uredu za regulatorna pitanja, a promjena je dio zakona o nacionalnoj obrani koji je predsjednik Donald Trump potpisao 18. prosinca 2025. godine.

Prema službenoj stranici SSS-a, ova zakonska promjena "prenosi odgovornost za registraciju s pojedinaca na Selective Service System putem integracije s federalnim bazama podataka". Cilj je pojednostaviti proces, uštedjeti novac i povećati učinkovitost sustava koji trenutno košta oko 30 milijuna dolara godišnje.

Unatoč naslovima koji izazivaju paniku, u ovom trenutku ne postoji vojni poziv u Sjedinjenim Državama. Vojna služba je dobrovoljna od 1973. godine, nakon završetka Vijetnamskog rata. Automatska registracija samo olakšava eventualnu mobilizaciju u slučaju nacionalne krize ili velikog rata, ali aktiviranje pravog drafta zahtijevalo bi posebnu odluku Kongresa i predsjednika, piše Daily Mail.

Muškarci koji se ne registriraju (ako sustav ne bude potpuno automatski) suočavaju se s teškim kaznama, pa i do 250.000 dolara, zatvorom do pet godina te gubitkom prava na federalne programe poput studentskih zajmova, federalnog zapošljavanja ili određenih državnih licenci. Promjena se ne odnosi na žene, unatoč višegodišnjim prijedlozima da se i one uključe u registraciju.

Promjena dolazi u vrijeme pojačanih geopolitičkih napetosti, posebice nakon rata s Iranom. Bijela kuća i Pentagon već mjesecima upozoravaju na nedostatak ljudstva u američkoj vojsci, unatoč naporima za novačenje. Trump je javno više puta ponovio da bi slanje kopnenih trupa bilo „gubitak vremena“ i da bi se razmatralo samo „ako je nužno“.

Posljednji vojni poziv u SAD-u bio je tijekom Vijetnamskog rata, a javnost je i danas izrazito protiv ponovnog uvođenja obveznog služenja. Brojne ankete kroz desetljeća pokazuju snažno protivljenje. Ipak, Selective Service System ostaje aktivan kao „osiguranje“ za slučaj najgoreg scenarija. Automatska registracija predstavlja tehničku modernizaciju sustava koji je desetljećima ovisio o individualnoj odgovornosti mladih muškaraca.

Pentagon i Bijela kuća zasad nisu dali dodatne komentare na upite medija o ovoj promjeni. Iako se radi samo o administrativnoj promjeni, njezino uvođenje u vrijeme rata s Iranom i globalnih napetosti izazvalo je zabrinutost među američkim građanima, posebice roditeljima.