Prijetnje su dio ovog posla, zaštita koju imamo proizlazi iz činjenica. Nisam ni prvi ni posljednji

Govoreći o slučajevima paljenja automobila, pokušaja atentata u Splitu, te još uvijek prisutne migrantske krize, ministar policije Davor Božinović istaknuo je kako policija dobro radi svoj posao, te je naglasio da u nekim situacijama treba ipak 'Imati malo više strpljenja, jer se ne može sve riješiti preko noći'. 'U svemu tome hrvatska policija je itekako efikasna, ali u nekim slučajevima poput ovih koji se događaju posljednjih nekoliko dana nije dobro stvarati pritisak. Treba pustiti policiju da radi svoj posao', rekao je.

Policija je uhitila osobu koju dovodi u vezu s počinjenjem djela na Cresu, kazao je ministar unutarnjih poslova govoreći o slučaju zapaljenja automobila dvojice policajaca na Cresu. Naglasio je kako nije dobro brzati sa zaključcima u takvim trenucima. Pa se u tim smislu nadovezao i na podmetnuti požar na automobilu sutkinje osječkog Županijskog suda Vlaste Šimenić Kovač te otkrio kako se napadi niti u jednom u ova dva slučaja ne dovode u vezu sa službenom dužnošću koju obavljaju oštećeni.

'Policija je u oba slučaja pokazala da im ne treba previše vremena. Jedan slučaj su riješili za 48 sati, a drugi i kraće, u 24 sata. Hrvatska je sigurna država, ali apsolutne sigurnosti nema, no sigurno je da policija radi svoj posao. Prema svemu što je do sada poznato, paleži se ne mogu dovesti u vezu s obavljanjem posla žrtava. U oba slučaja u kojem su žrtve službene osobe, ne radi se o djelu koje je upereno protiv njihova posla. Znači ako nije službeno, onda je nešto privatno'.

Na pitanje o kakvim je prijetnjama i pritiscima jučer govorio premijer Plenković ministar Božinović istaknuo je kako on smatra da je sve to dio posla i da ne želi oko toga raditi neku veliku priču. 'vidite, ja ću vam reći kad me već konkretno pitate, znate da prvo na ovom poslu na kojem jesam i pripada neka razina zaštite, što nije činjenica koja je pala s neba. Niti sam ja prvi, a ni zadnji. Znate da smo i dvije godine ja i čelnici Stožera usmjeravali borbu protiv pandemije. Je li bilo prijetnji, mislim da vam je poznato, neke od njih su dobile i sudski epilog. Naš posao je održati stabilnost i sigurnost društva, razvijati Hrvatsku u smjeru u kojem je potrebno, po svim tim elementima vidjet ćete rezultate koje je postigla ova Vlada. Vidi se i to da se ti rezultati vide, a to pokazuju i novija istraživanja javnog mijenja'.

Na pitanje tome da navodno postoje pritisci iz medija ministar je rekao kako ne voli govoriti o medijima. 'Ako postoje kritike ima onih koje su sastavni dio posla, a ima i nekih i koje prijeđu neku granice, npr. počeli smo danas ovu press konferenciju da je čak i predsjednik Vrhovnog suda prozvao i ministra Malenicu i mene osobno. Trajala je neka priča u medijima dan dva ranije, nakon čega je on izašao u javnost s tim, možda je njima bio potaknut', rekao je.

Istaknuo je na kraju kako će radna skupina raditi na svim detaljima novog zakona o prekršajima, te da ne želi prejudicirati njihove zaključke.