Thompsonova kći među ročnicima na vojnoj obuci: Evo gdje polaže prisegu

Svečana prisega ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju održava se u petak, 20. ožujka 2026. godine, s početkom u 10 sati, istodobno na tri lokacije: u vojarni “123. brigade HV” u Požega, vojarni “General-bojnik Andrija Matijaš - Pauk” u Knin te na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunj. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić nazočit će svečanoj prisezi u Požegi, gdje je ujedno raspoređen i najveći broj ročnika.

Prema podacima Ministarstva obrane, od ukupno 800 ročnika njih 446 prijavilo se dobrovoljno, među kojima su i 82 žene, dok su preostala 352 muškarca pozvana na služenje vojnog roka. Kako neslužbeno doznaje Večernji list, među ročnicama se nalazi i Diva Perković, kći poznatog glazbenika Marka Perkovića Thompsona koja će svoju prisegu položiti u vojarni u Požegi.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je 9. ožujka započeo novi ciklus obveznog vojnog roka, u sklopu kojeg je ukupno 800 ročnika upućeno na dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje. Obuka se provodi u Požegi, Kninu i Slunju, pri čemu u Požegi boravi oko 400 ročnika, dok ih je u Kninu i Slunju raspoređeno po 200. Svečana prisega u petak okupit će brojne članove obitelji i prijatelje ročnika, koji će prisustvovati ovom važnom trenutku u njihovom vojnom osposobljavanju.