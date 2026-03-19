Medikol: HZZO određuje cijenu svake ugovorene usluge, svim onkološkim pacijentima dostupna PET/CT dijagnostika bez lista čekanja

Iz poliklinike Medikol poručuju kako su legalni pružatelj zdravstvenih usluga i legitimni ugovorni partner HZZO-a koji jednostrano određuje cijenu svake ugovorene usluge kao i i broj usluga koje će ugovoriti te plaća jednaku cijenu za istu vrstu usluge i privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama. U godišnjem proračunu HZZO-a za 2024. na sve usluge koje pružaju sve privatne zdravstvene ustanove izdvojeno je ukupno 1,9 posto financijskih sredstava iz državnog proračuna, od čega se tek 0,29 posto odnosi na izvršene usluge PET/CT-a Medikola. Ako se okrenemo unazad, svoja smo ulaganja pokrenuli za vrijeme gospodarske krize vođeni stvarnom potrebom onkoloških pacijenata, s ciljem uspostave regionalne dostupnosti PET/CT dijagnostičkih postupaka u Hrvatskoj, poručili su u četvrtak u izjavi za Hinu.

Time odgovaraju na inicijativu stranke Možemo! koja je ranije danas zatražila osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o 'aferi Medikol' jer, kako tvrde, žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. "Od 2009. do kraja 2025. godine osigurali smo pravodobnu i regionalno dostupnu uslugu za gotovo 155 000 pacijenata. Radimo i ostajemo pouzdani partner zdravstvenog sustava jer smatramo da kroz suradnju i nadopunjavanje javnog i privatnog pacijentima se može jamčiti najbolja kvaliteta i nezakidanje u dostupnosti zdravstvene zaštite", poručuju iz Medikola.

Iz Možemo kao ključna pitanja na koja će Povjerenstvo tražiti odgovore su naveli: kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje, a bavit će se i pitanjem tko i zašto je taj model politički i administrativno održavao te kako je moguće da država posluje s privatnim subjektom koji je završio u predstečajnoj nagodbi i imao dugovanja prema državi, bolnicama i dobavljačima.

Medikol se oglasio i priopćenjem za javnost kojim odgovaraju "na opetovane manipulacije činjenicama, iznošenja dezinformacija i namjernog iznošenja netočnih tvrdnji u javnost saborske zastupnice Ivane Kekin (Možemo)". Tvrdnje da bi se iznos namijenjen za PET/CT pretragu mogao iskoristiti za kupnju određenog broja dodatnih uređaja pokazuje suštinsko nerazumijevanje funkcioniranja zdravstvenog sustava: riječ je o trošku po izvršenoj usluzi, a ne o proračunskim sredstvima namijenjenim za investicije u zdravstvu, poručili su. Navode i kako je predstečajna nagodba Medikola provedena u potpunosti u skladu sa zakonom, nije bilo otpisa dugova, a plaćene su i buduće kamate. Kad je u pitanju KBC Rijeka, nalaz Državne revizije iz veljače 2024. potvrdio je ulaganje Poliklinike Medikol u KBC Rijeka u iznosu od 734.130 eura.

Nakon nalaza, angažiran je neovisni vještak koji je proveo analizu i utvrdio sve obveze. Temeljem navedenog, sklopljen je sporazum prema kojem je utvrđeno da je Poliklinika Medikol uložila dodatnih 317.150,59 eura u prostore koje koristi isključivo KBC Rijeka, odnosno koje Poliklinika Medikol ne koristi za obavljanje svoje djelatnosti. Ta investicija umanjena je za režijske troškove, uz dodatnu korekciju zbog korištenja manjeg prostora od ugovorenog (stvarno je omogućeno korištenje 356m2, umjesto 400m2 ugovorene površine), čime je utvrđeno da Poliklinika Medikol ima potraživanja prema KBC-u Rijeka u iznosu od 72.399,06 EUR. Iz toga proizlazi da je Medikol u pretplati, suprotno netočnim navodima o dugovanju.

Nakon provedenog natječaja, a prije sklapanja novog ugovora Poliklinika Medikol kompenzirala je dio svojih ulaganja u prostor kojeg koristi KBC Rijeka, prebijanjem troška za režije koji je utvrdio neovisni vještak, ističu u priopćenju odbacujući i navode o nepotrebno provedenim PET/CT pretragama.