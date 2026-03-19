Stanovi u Slavonskom Brodu poskupjeli gotovo 30 posto, kvadrat ide i do 2500 eura

Tržište stanova u Slavonskom Brodu i proteklih godinu-dvije dosta se promijenilo. Nije više jeftino kako se nekad smatralo, iako je i dalje znatno pristupačnije od Zagreba ili obale. Unatoč najavljenom padu cijena nekretnina, cijene su u tom razdoblju prilično narasle, gotovo 30 posto, dok je istovremeno broj prodaja u Brodsko-posavskoj županiji pao. Novogradnja je i dalje skupa i tražena, dok se stari stanovi teže prodaju bez adaptacije.

Pregledavanjem oglasnika može se primijetiti kako se cijena starijih stanova uglavnom kreće od 1000 do 1500 eura po četvornom metru, na boljim lokacijama i renovirani od 1.500 do 2.000, dok stanovi u novogradnji koštaju od 2.300 do 2.500 eura.

U agencijama za promet nekretnina kažu da razlog povećanju cijena prvenstveno leži u nedostatku kvalitetnih nekretnina na tržištu. Stanovi se traže i kao kupovina i kao investicija i to je najtraženija kategorija nekretnina. - Plaće su rasle, kreditna sposobnost naših klijenata raste, a tržište uvijek perfektno osjeća onu tanku granicu između maksimuma koji kupac može dati i minimuma za koji bi prodavatelj prodao svoju nekretninu. Ta se granica stalno povećava. Cijene novogradnje su rasle, jer cijena gradnje je rasla, pa samim tim i cijena tih stanova, a to je za sobom povuklo i sve ostale nekretnine. Tome je velikim dijelom pridonijela inflacija i promjena kune u euro. Kuna se obezvrijedila i cijene su takve kakve jesu - rekli su nam u jednoj od brodskih agencija.

Primjetne su i razlike po kvartovima, pa tako primjerice u centru i novijim naseljima kvadrat stana stoji u prosjeku od 1.700 do 2.100 eura, u klasičnim stambenim naseljima poput Andrije Hebranga ili Budainke od 1.400 do 1.600 €/m2, dok se slabije očuvani stanovi u rubnim dijelovima grada mogu kupiti već za 1.000 eura po kvadratu. U praksi, garsonijera od 30–40 m2 može se kupiti za 40.000 – 70.000 eura, dvosoban stan od 50–60 m2 košta od 70.000 – 110.000 eura, dok veći stanovi, od 70 i više kvadrata, koštaju od 100.000 do 150.000 eura, pa i više za novogradnju.