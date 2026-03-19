Očinski dopust lani koristilo više od 19 tisuća očeva: Stipe Pletikosa, otac šestero djece, postao prvi ambasador obitelji

U Ministarstvu demografije i useljeništva danas je obilježen Dan očeva te je istaknuta važnost uloge oca u životu svakog djeteta. Za prvog ambasadora obitelji izabran je bivši nogometni reprezentativac Stipe Pletikosa, otac šestero djece. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, čestitajući blagdan svetog Josipa i Dan očeva svim roditeljima, istaknuo je da je očinski dopust lani koristilo više od 19.000 očeva novorođene djece, odnosno više od 60 % svih očeva. Bilježi se porast broja očeva koji koriste očinski dopust. U prvim mjesecima ove godine više od 3.000 očeva koristilo je očinski dopust.

Od ožujka prošle godine očinski je dopust produžen na 20 radnih dana kod rođenja jednog djeteta te na 30 radnih dana kod rođenja blizanaca ili više djece. To je neprenosivo pravo oca i može se iskoristiti u prvih šest mjeseci djetetova života, a za vrijeme dopusta očevi primaju punu naknadu plaće koju im osigurava država.

– Otac je neizostavan dio obitelji te je naš cilj što više poticati sudjelovanje očeva u životu djeteta, od samog njegova rođenja. Želimo promovirati obitelj i život te mi je čast predstaviti bivšeg reprezentativca Stipu Pletikosu, ujedno i oca šestero djece, četiri djevojčice i dva dječaka, kao prvog ambasadora obitelji – kazao je ministar Šipić, dodajući da je demografija pitanje svih resora i aktera u društvenom životu oko kojeg žele postići širi konsenzus.

Hrvatske obitelji sve su malobrojnije jer 52 % obitelji u Hrvatskoj ima jedno dijete, 35,1 % ih ima dvoje djece, 9,8 % troje, četvero djece ima 1,9 % obitelji, a petero i više djece njih 0,7 %, među koje spada i bivši reprezentativac Stipe Pletikosa. Pletikosa je kazao kako mu je čast biti prvi ambasador obitelji te istaknuo kako će promovirati hrvatske i obiteljske vrijednosti. U sklopu obilježavanja Dana očeva Ministarstvo demografije organiziralo je podjelu prigodnih poklon-paketa očevima koji su došli u pratnji djece. Na taj način u Ministarstvu promiču odgovorno i ravnopravno roditeljstvo i potiču veću uključenost očeva u odgoj i skrb za djecu.

No, dok danas većina očeva koristi očinski dopust, i dalje postoje poteškoće s korištenjem roditeljskog dopusta. Očevi imaju pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od čega mogu dva mjeseca prenijeti na majku. Zakonskim izmjenama od lani naknade na roditeljskom dopustu za zaposlene roditelje povećane su na maksimalno 3000 eura, pa očevi više ne mogu tražiti izlike da će im pasti plaća zbog odlaska na roditeljski dopust.

Prema Direktivi EU o ravnoteži poslovnog i obiteljskog života sve su članice morale uvesti obvezni očinski dopust, kao i četiri mjeseca roditeljskog dopusta za očeve, od kojih su dva prenosiva na majku, kako bi došlo do ravnopravnije raspodjele skrbi za djecu između žena i muškaraca.

Hrvatska je napravila napredak u zakonodavnom okviru, osobito povećanjem naknada na roditeljskom dopustu, no u praksi je i dalje mali udio očeva koji koriste roditeljski dopust i ravnomjerno skrbe za djecu i kućanske poslove kao i majke. I u razvijenijim zemljama sjeverne Europe, poznatima po rodnoj ravnopravnosti, trebalo je vremena da se očevi uključe u ravnomjernu skrb o djeci, pa se može očekivati da će se to postupno dogoditi i u Hrvatskoj.