Prijetio nožem trgovkinji i vozačici, pa ih orobio. Pokušao orobiti i kiosk, bježao policiji...

Muškarac (43) sumnjiči se za dva razbojstva i pokušaj razbojstva zbog čega je ispitan na ŽDO Velika Gorica te je protiv njega pokrenuta istraga.

Sumnjiči ga se da je 15. studenog naoružan nožem ušao u jednu trgovinu. Zaprijetio je nožem djelatnici tražeći novac, nakon čega je pobjegao. Nakon trgovine, došao je jednog automobila, gdje je nožem zaprijetio vozačici, tražeći novac. Preplašena žena mu je dala novac, a 43-godišnjak je potom svoj razbojnički pohod htio nastaviti na kiosku. Tamo je zaprijetio prodavačici, no nije je uspio orobiti jer su naišli policajci. On je pokušao pobjeći, no policajci su ga sustigli i uhitili.

Nakon što je ispitan na ŽDO Velika Gorica doveden je pred sutkinju istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici koja mu je odredila istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Mate Rimac poručio hejterima: Briga me, mrzite i pljujte koliko želite