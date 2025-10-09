Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NE PRIMAJU KARTICE

Prijeti li nestašica goriva BiH? Savić: "Trenutno ne vidimo problem"

Signages display the logos of NIS as well as Russian oil producer Gazprom Neft, in Belgrade
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
09.10.2025.
u 13:21

Opskrba iz rafinerije u Pančevu prekinuta još prije deset dana, što nije utjecalo ni na stanje na crpkama niti je dovelo do rasta cijena

Benzinske crpke u Bosni i Hercegovini kojima je vlasnica Naftna industrija Srbije (NIS) i koja je pod američkim sankcijama, od četvrtka više ne primaju kreditne kartice, no navodno su i dalje uredno opskrbljene gorivom. NIS - koji je u većinskom ruskom vlasništvu, na području BiH ima niz benzinskih crpki koje posluju pod logom Gazproma. Na svojoj je Facebook stranici u srijedu navečer izvijestio kako za sada ne prima kreditne kartice pa je plaćanje goriva moguće samo gotovim novcem. Takve su obavijesti u četvrtak izvješene i na svim njegovim benzinskim crpkama.

Gazprom crpke do sada su se gorivom opskrbljivale iz rafinerije nafte u Pančevu, no predsjednik grupacije naftne industrije u Gospodarskoj komori Republike Srpske Đorđe Savić tvrdi kako krize neće biti. Lokalnim medijima rekao je kako je opskrba iz rafinerije u Pančevu prekinuta još prije deset dana, što nije utjecalo ni na stanje na crpkama niti je dovelo do rasta cijena. "Nadamo se da ćemo u tom režimu nastaviti poslovanje. Ako ne bude nekih dodatnih komplikacija, trenutno ne vidimo problem sa opskrbom tržišta Republike Srpske i BiH", izjavio je Savić, ali nije objasnio iz kojih izvora će se nadomjestiti naftne derivate iz Pančeva.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar podsjetio je u četvrtak kako se iz Pančeva do sada naftnim derivatima opskrbljivalo oko 20 posto tržišta BiH pa sada i ta zemlja mora naći druga rješenja pri čemu je Hrvatska spremna pomoći. "Ovo je dodatni izazov i za BiH, a do kraja mjeseca očekujemo završetak modernizacije rafinerije u Rijeci, čime bi se povećali kapaciteti pa bismo na taj način mogli pomoći BiH, a djelomično i Srbiji", kazao je Šušnjar komentirajući uvođenje američkih sankcija NIS-u.

Ključne riječi
JANAF NIS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još