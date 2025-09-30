Prijedlozi koji će vam olakšati darivanje dragih osoba

Bilo da su u pitanju krstitke, prve pričesti, krizme i vjenčanja ili rođendani i diplome, nigdje ne dolazimo praznih ruku. Svojim izborom poklona želimo pokazati da nam je stalo i osobi koju darujemo ostaviti trajnu uspomenu koja će ju uvijek podsjećati na taj svečani trenutak u njenom životu.

A ima li što trajnije i dugoročno pamtljivo od zlatnika i srebrnjaka , te zlatnih i srebrnih medalja , koji su dio naše tradicije darivanja već desetljećima? Iako vam se možda jedno vrijeme činilo da su ispali iz mode i da su primat u darivanju preuzele neke druge materijalne stvari, oni su oduvijek imali svoju publiku, a u zadnjih nekoliko godina šira im se populacija ponovno okreće i prepoznaje ih kao optimalan poklon.

Srebrna medalja „Križ“ Foto: Iva Komesar

Zlatna medalja „Krštenje“ Foto: Iva Komesar

Više je razloga za to, počevši od činjenice da simboliziraju uistinu vrijedan i trajan znak pažnje u vremenima u kojima je sve brzo prolazno i još brže potrošno, preko toga da su praktičan izbor u trenucima kada želite darivati osobu zlatom i srebrom, no primjerice niste sigurni hoćete li s određenim komadom nakita pogoditi njen ukus, pa do modernog dizajna s kojim ovi trajni pokloni dolaze i zbog kojeg djeluju suvremenije i poželjnije no ikad.

Adresa koja će vam riješiti većinu dilema glede izbora poklona za svečanosti je Hrvatska kovnica novca , koja uz optjecajni novac proizvodi i investicijske zlatnike i srebrnjake, kao i zlatne i srebrne medalje. Oni će vas već na prvu osvojiti – ili barem zaintrigirati – svojim dizajnom, koji je beskompromisno moderan, ukusan i naposljetku prigodan za posebne prilike.

Srebrne medalje HKN-a Foto: Iva Komesar

Srebrna medalja “Professor Balthazar” Foto: Iva Komesar

Zlatnici, srebrnjaci i medalje Hrvatske kovnice novca, na kojima su svoj dizajnerski potpis ostavili poznati hrvatski kipari, pokrivaju sve kategorije: rođenja i rođendane, krštenja, prve pričesti i krizme, vjenčanja, diplome i uspjehe u školi. Svaka od ovih kategorija ima svoje prigodne motive, koji su ili vezani uz prigodu ili slave kultne ličnosti, lokalitete i događanja iz hrvatske povijesti.

Proizvodi dolaze s certifikatom kojeg svojim potpisom ovjerava guverner Hrvatske narodne banke, a zapakirani su u kapsule i elegantne kutije, pa već uz nekoliko klikova u web trgovini Hrvatske kovnice novca dobivate prigodan poklon koji je spreman za darivanje.