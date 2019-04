Prije Uskrsa sunčanije, a na Uskrs opet promjenjivo

1. Idući je vikend Uskrs, a kako uoči Uskrsa započinju i proljetni školski praznici, mnogi bi htjeli znati kakve nas vremenske prilike tada očekuju, to više što već danima imamo hladnije i kišovitije vrijeme koje više nalikuje na početak jeseni nego na proljeće?

Ono što u ovom trenutku mogu reći jest da ćemo idući tjedan imati ipak malo suše, toplije i sunčanije vrijeme nego što je to bilo ovih proteklih dana. To znači da će se u tjednu prije Uskrsa, kada počinju i proljetni školski praznici, i zemlja malo osušiti od obilnije kiše. No, na sam blagdan Uskrsa, u nedjelju, kao i u ponedjeljak, očekuje se ponovno promjenjivije vrijeme, ali u ovom trenutku još ne mogu reći u kolikoj će mjeri to biti.

2. Uskoro nam slijedi još jedan praznik, 1. svibnja, koji će mnogi također, spajajući dane, možda iskoristiti za neko kraće putovanje, a planirajući tako nešto, sigurno će ih zanimati što od vremena tada mogu očekivati?

Logično je da je ljudima, kada planiraju moguća spajanja dana za neki kraći odmor ili odlazak na putovanja, bitno znati i kakvo će vrijeme tada biti. No, kada se radi o prvim danima svibnja, to je još uvijek predaleko za bilo kakve prognoze. Naime, proljeće je vrlo promjenjivo razdoblje i nezahvalno je prognozirati pet-šest dana unaprijed, a kamoli 20-ak i više dana unaprijed.

3. Onda baš nema ni smisla pitati što od vremena možemo očekivati krajem lipnja kada u dva tjedna imamo dva praznika, no ipak možete li barem dati nasluti kakvo nas ljeto očekuje?

O prognozi za lipanjske praznike ili bilo koji dan u lipnju – nema ni govora. Možemo govoriti samo o trendovima ponašanja vremena, a prve prognoze najavljuju jedno od dosad najtoplijih ljeta. O detaljima prognoze po mjesecima ili tjednima moći ćemo govoriti tek kada izađemo iz ovog proljetnog promjenjivog režima. Kiša je pak parametar koji je još teže prognozirati, ipak izgledan je povratak suše u ljetnim mjesecima. Naravno, rado bih bila preciznija jer znam da ljudi to žele, ali kada ne ide – ne ide.

Nevrijeme u Dubrovniku