Prijave za stambene kredite od 10. rujna. Provjerite kolike su kamate

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) potpisala je ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, a efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 2,19 do 3,75 posto, priopćeno je u petak iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Ugovor o davanju subvencioniranih kredita potpisan je sa Hrvatskom poštanskom bankom, OTP bankom, Podravskom bankom, Zagrebačkom bankom, Privrednom bankom Zagreb, Karlovačkom bankom, Istarskom kreditnom bankom Umag, Raiffeisen Bankom Austria, Erste&Steiermarkische Bankom, Samoborskom bankom, Croatia bankom, i Agram bankom. Najmanju efektivnu kamatnu stopu ponudila je Hrvatska poštanska banka (2,19 posto), a najvišu Agram banka (3,75 posto).

Svi zainteresirani za subvencionirane kredite moći će se javiti od 10. rujna, kada APN otvara javni poziv.

Na natječaj će se moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Foto: Ministarstvo graditeljstva

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar pozvao je mlade da već sada počnu pripremati dokumentaciju.

Štromar: Svi koji dostave valjanu dokumentaciju dobit će subvenciju

"Svi koji dostave valjanu dokumentaciju dobit će subvenciju, a poziv će biti otvoren tri ili četiri tjedna, ovisno o interesu. Ove godine građani će subvencionirane kredite moći dobiti po najnižoj kamati do sada, a izmjenama zakona omogućili smo da se razdoblje subvencije produžuje i za već rođenu djecu", istaknuo je Štromar.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine, a mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti ovog rujna, ali i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi.

"Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 5.300 obitelji riješilo svoje stambeno pitanje. To nisu samo brojke, to je 5.300 mladih obitelji koje sada imaju svoj dom i u tim je obiteljima rođeno više od 700 djece", naveo je Štromar.

Nadalje, za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja ove godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: https://mgipu.gov.hr/vijesti/kako-do-subvencioniranog-stambenog-kredita/9327 kao i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: http://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/put-do-kredita.