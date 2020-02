Prijatelji životinja: Podržavamo zabranu petardi i redenika, no to je kompromis

Prijatelji životinja zajedno sa stručnjacima u utorak su podržali prijedlog izmjena Zakona o eksplozivnim tvarima, no istaknuli su da je riječ o kompromisu koji je zabranio najnužnije - petarde i redenike, ali još uvijek dozvoljava uporabu drugih pirotehničkih sredstva.

Ministarstvo unutarnjih poslova početkom godine u javnu raspravu uputilo je izmjene Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, prema kojima bi se u potpunosti zabranila upotreba svih vrsti petardi tijekom cijele godine. Istim prijedlogom, ostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 koja služe za manje vatromete i dalje bi bila dopuštena za prodaju građanima starijima od 18 godina u periodu od 15. prosinca do 1. siječnja, a smjet će se koristiti u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

"Prijedlog je pomak prema većoj sigurnosti građana i životinja, no moramo imati na umu da je to kompromis - i dalje je dopuštena pirotehnika poput bengalskih baklji i vatrometa, koja su također bučna i opasna te predstavljaju opasnost za zdravlje korisnika i promatrača", istaknuo je Luka Oman iz Prijatelja životinja na konferenciji za medije.

Prijatelji životinja zalažu se, dodao je, za potpunu zabranu - da se i ostale kategorije F2 i F3 pirotehničkih sredstava zabrane tijekom cijele godine.

Vanja Slijepčević Saftić iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kazala je da se susrela s velikim brojem djece koja su uporabom pirotehničkih sredstava zadobila ozljede, od kojih nastupa blaži ili teži stupanj invalidnosti. Prema podacima MUP-a, u periodu od 15. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018. godine od uporabe petardi ozlijeđeno je 16 osoba, od kojih petero djece mlađe od 14 godina, a u tom periodu od 15. prosinca 2018. pa do 8. siječnja 2019. ozlijeđene su 23 osobe, od čega 6 djece. Slijepčević Saftić upozorila je na važnost edukacije same djece i odraslih, kazavši da je to najbolji način sprječavanja neovlaštene uporabe pirotehničkih sredstava.

Predsjednica Odjela veterinara male prakse pri Hrvatskoj veterinarskoj komori Lea Kreszinger kazala je da su veterinari najviše izloženi upitima građana i vlasnika životinja u vrijeme kada je upotreba pirotehničkih sredstava dozvoljena. Istaknula je, međutim, da se ne radi se samo o strahu kućnih ljubimaca, već i o brojnim slučajevima namjernog ozljeđivanja životinja od strane djece.

Petarde utječu i na ptice u gradovima, ustvrdio je Vedran Lucić iz Udruge Biom navodeći rezultate promatranja ponašanja ptica u novogodišnjoj noći. "U potrazi za novim skloništem, ptice znaju letjeti sat vremena. U tom letu se iscrpe jer se nakon njega ne mogu nahraniti, a neke izgube živote", kazao je Lucić.