Bacao petarde pa ostao bez prsta, ali i novca. Čeka ga do 15.000 kuna kazne

Izgleda da je počela sezona ozljeda uzrokovanih korištenjem pirotehničkih sredstava. Na otoku Hvaru je u nedjelju maloljetnik ostao bez dijela prsta, najvjerojatnije zbog 'bacanja' petardi. Prva pomoć mu je pružena u HMP Jelsa nakon čega je upućen na daljnje liječenje u Split.

Osim što je ostao bez dijela prsta, mladić će ostati i bez novca jer će se protiv njega slijedi podnošenje Optužnog prijedloga sukladno čl. 90. st. 4. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

To konkretno znači da će 'novčanom kaznom od 5000 do 15.000 kuna kaznit će se fizička osoba ako rabi pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 27. prosinca ili ih rabi u zatvorenim prostorima ili na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, ili koristi petarde ili redenik iz kategorije F3, kao i piorotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2.'

Nadalje, nastavlja se provođenje kriminalističkih izvida u cilju utvrđivanja nabave odnosno prodaje pirotehničkog sredstva kategorije koja je korištena u vrijeme zabrane, priopćili su iz policije.