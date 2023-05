Prijatelj i cimer iz pakla: Zvao ga 50 puta dnevno, dolazio mu na posao, maltretirao djevojku i roditelje...

Njihove su se obitelji poznavale godinama, pa su i oni nekako postali prijatelji, a zatim cimeri. Osim toga, jedan je po struci psiholog, a drugi stomatolog, pa je psiholog slušao stomatologa nakon što je ovaj prekinuo s djevojkom, dok je stomatolog liječio psihologa. No negdje po putu, taj odnos je postao toliko toksičan da je 30-godišnji psiholog zaradio optužnicu zbog - nametljivog ponašanja.

Jer tereti ga se da je stomatologa, od ljeta 2021. do prosinca 2022. zastrašivao zvao ga po 50 puta na dan, pratio, dolazio mu na radno mjesto, prijetio da će svima sve reći, tražio da mu kaže gdje je i s kim, ulazio mu nenajavljeno u stan, zvao mu i uznemiravao djevojku i roditelje, prijetio da će ga kompromitirati.... Zbog svega toga tužiteljstvo traži da mu se nakon provedenog suđenja izrekne uvjetna kazna od godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina te da mu se izrekne zabrana približavanja, uhođenja i uznemiravanja žrtve u trajanju od pet godina. Optuženi 30-godišnjak je negirao da je zlostavljao i uhodio svoju žrtvu te je nadugo i naširoko opisivao kako su prijateljevali. No iskaz njegove žrtve je bio znatno drugačiji i u njemu je detaljno opisano kakvom je zlostavljanju bio izložen.

- Naše se obitelji poznaju godinama, a on je 2019. došao u moju ordinaciju i nakon što mu je završilo liječenje, postali smo prijatelji, a zatim i cimeri. U to sam vrijeme bio prekinuo s dugogodišnjom djevojkom pa sam bio loše, a on me je kao psiholog slušao i znao mi je pomoći. No već negdje krajem 2019., počeo me je kontrolirati, čitao je poruke u mom mobitelu. Našao je u njemu i moje obnažene fotografije pa je kasnije prijetio da će ih poslati mojim roditeljima. U mobitelu sam imao i fotografije odnosa s mojom djevojkom koje je on presnimio i kada mu kasnije nešto nije bilo po volji, prijetio mi je da će ih poslati mojim roditeljima i pokazati cijelom svijetu da zna kakav sam. Bili smo cimeri do ljeta 2020., a kako se takvo ponašanje intenziviralo, tražio sam ga da se odseli. Pokušavao sam to riješiti mirnim putem, no nije išlo. on se odselio no nije mi vratio ključeve. Kasnije sam ga našao jednom kako otključava vrata stana, zatim sam primijetio da su mi nestali neki satovi i nakit, dolazio je na moja vrata, vrata mojih roditelja, vrata moje djevojke... Dolazio mi je na posao, skrivao bi se po WC-u dok ne dođem. Slao mi je fotografije ordinacije, stana, zvao me po 50 puta dnevno, slao mi poruke i mejlove... Kada sam ga blokirao društvenim mrežama, našao je drugi način da me maltretira. Zvao sam i policiju, policajac ga je ispred mene zvao i kazao mu da to ne smije raditi... No on je kasnije mene nazvao i kazao mi da se to ne radi.. Slao mi je poruke u kojima me pitao kada ćemo se i gdje naći, te mi prijetio da ima da se nacrtam tu i tu, tada i tada ili će prijetio je svima sve reći.... - iskazivala je žrtva.

Zbog svega toga, žrtva je postala anksiozna, te je u nekom trenutku s visokim tlakom i u pred infarktnom stanju završila u bolnici. No 30-godišnji zlostavljač nije se zaustavio samo na žrtvi. Uznemiravao je i žrtvine roditelje te djevojku, koja je iskazivala kako je u nju zvao, tražio je da budu prijatelji na Facebooku, dolazio na vrata njezina sazna ili stana njezina dečka te lupao po njima...

