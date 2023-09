Povećavaju se kazne za silovanje, ukida se zastara na pedofiliju, a uvodi se i novo kazneno djelo

Vlada je danas predstavila mjere za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu djece, povodom čega je održan i sastanak s predstavnicima institucija, udruga i inicijativa. Na samom predstavljanju mjera u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predložena je izmjena Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti nasilja u obitelji, kao i Zakona o sudovima te Obiteljskog zakona.

Andrej Plenković tim je povodom istaknuo kako su institucije i udruge te koje prate sudbinu žrtve, što je omogućilo ''ispravljanje određenih procesa i mehanizma na razini koordiniranog djelovanja''.

- Ovo je naš treći krug mjera za suzbijanje nasilja nad ženama kojim uvodimo do sada najopsežnije, a možda i najznačajnije promjene do sada, rekao je premijer Andrej Plenković.

- Kad je riječ o nasilju, mi smo uvijek čvrsti u osudi, no to nije dovoljno. Potrebno je promijeniti opseg tog fenomena koji nagriza hrvatsko društvo - poručio je premijer, dodajući kako su ''svjesni kako i ranije mjere nisu dovoljne''.

- Prečesti su slučajevi primjera brutalnog nasilja i ubojstva, i to gotovo u pravilu uvijek žena - dodao je, kazujući kako je stoga osnovana posebna radna skupina.

Što se tiče samog Zakona o kaznenom postupku, Vlada predlaže da se povećaju prava žena, pravo žrtve na žalbu, ali i da se odredi istražni zatvor za kršitelje mjera opreza.

- Sud će u roku od 24 sata morati donijeti rješenje o zamjeni mjera opreza istražnim zatvorom. Policija dobiva ovlasti uhititi počinitelja kada postoji sumnja da je mjera prekršena - objasnio je Plenković.

POVEZANI ČLANCI:

Osim toga, predlaže se i uvođenje obavještavanja žrtve o izlasku nasilnika na slobodu, kao i zabranu približavanja od minimalno 50 metara udaljenosti. Na dokaznom ročištu tako bi se ispitale i sve bliske osobe, a procjenjivao bi se i rizik za ponavljanje nasilje te bi se u sam postupak uključila i žrtva. Još jedna izmjena u okviru ovog zakona bila bi i da žrtva može biti ispitana putem audio-video uređaja.

Kao što je i ranije najavljeno, u pogledu Zakona o sudovima uvodi se specijalizacija za predmete nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. - Na takvim predmetima moći će se odrediti suci koji se redovito stručno usavršavaju iz ovog područja i koji pokazuju sklonost za rad na takvim predmetima - objašnjeno je.

Kada se govori o Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, Vlada je najavila kako bi se postrožile kazne za nasilje u obitelji, kao što bi se i uvela kazna zatvora za kršenje zaštitnih mjera. U kazneno djelo uvrstilo bi se i spolno uznemiravanje, a ponudila bi se i veća podrška žrtvama u prekršajnom postupku.

Za kazneno djelo protiv spolne slobode i silovanja povećale bi se zatvorske kazne.

- I to za temeljni oblik, 3 do 8 godina zatvora, umjesto 1 do 5 godine zatvora. Za kvalificirani oblik 5 do 12 godina zatvora umjesto aktualnih 3 do 10, rekao je premijer.

"Odlučili smo poslati jasnu i nedvosmislenu poruku svim segmentima društva da je ubojstvo žene, zato što je žena, neprihvatljivo. Stoga uvodimo posebno kazneno djelo - teško ubojstvo ženske osobe za koje će biti zapriječena kazna zatvora od najmanje deset godina do dugotrajnog zatvora", najavio je premijer. Dodao je kako takva poruka mora dolaziti i kroz pravosudni sustav, uključujući i kroz izricanje strožih kazni i sankcija počinitelja nasilja nad ženama koje sucima već sada stoje na raspolaganju.

Osim toga, ukidala bi se i zastara za kaznena djela pedofilije. Na samom kraju, uvela bi se i mogućnost određivanja zaštitnog nadzora te bi se visina kazne određivala ovisno o posljedici za žrtve.

Izmjene zakona će do kraja idućeg tjedna biti puštene u javno savjetovanje, a cilj je da se usvoje do kraja ove godine te na snagu stupe u siječnju 2024. Predstavnice institucija, udruga i inicijativa na sastanku su izrazile zadovoljstvo predstavljenim mjerama, ali su istaknule i kako ih u praksi "muči" provedba tih mjera.

>> VIDEO Teta ubijene žene u Gradačcu: 'Skrivala se s bebom kod mene 7 dana. Onda je doznao gdje je'