Preživjeli Holokaust, a sad obiteji poslali poruku: 'Kada primite ovaj e-mail, mi ćemo već napustiti ovaj smrtni svijet'

Ruth Posner, 96-godišnja glumica i plesačica rođena u Poljskoj koja je preživjela Holokaust, i njezin 97-godišnji suprug Michael, preminuli su u švicarskoj klinici za potpomognutu smrt. Nakon gotovo 75 godina braka, par je svoju odluku obznanio obitelji i prijateljima u e-mailu poslanom neposredno prije smrti u klinici Pegasos kraj Basela, prenosi BBC. "Žao nam je što to nismo spomenuli, ali kada primite ovaj e-mail, mi ćemo već napustiti ovaj smrtni svijet", napisali su, a njihovu poruku prvi je objavio The Times. Vijest je potvrdila i njihova bliska prijateljica, dramaturginja Sonja Linden, koja je primila oproštajno pismo, opisujući Ruth kao "najživahniju, nevjerojatnu ženu", a Michaela kao "izvanrednog, pametnog i intelektualnog čovjeka".

U dirljivoj poruci par Posner objasnio je motive svoje odluke, naglasivši da je donesena bez vanjskog pritiska. "Odluka je bila zajednička. Proživjeli smo dug život, zajedno gotovo 75 godina. Došao je trenutak kada su slabljenje osjetila, vida i sluha, te nedostatak energije značili da više ne živimo, već samo postojimo, a nikakva njega to ne bi mogla popraviti", stoji u pismu. Dodali su kako su imali zanimljiv i raznolik život, s izuzetkom tuge zbog gubitka sina Jeremyja. "Uživali smo u zajedničkom vremenu, trudili smo se ne žaliti za prošlošću, živjeti u sadašnjosti i ne očekivati previše od budućnosti. Puno ljubavi, Ruth i Mike." Prijateljica Linden potvrdila je da joj je Ruth posljednjih godinu dana često govorila: "Dosta nam je, spremni smo otići."

Život Ruth Posner bio je obilježen nevjerojatnom borbom za preživljavanje. Rođena u Poljskoj, s obitelji je nakon nacističke invazije poslana u geto u Radomu. Većina njezine obitelji, uključujući roditelje, stričeve, tete i rođake, ubijena je u Holokaustu; preživjele su samo ona i jedna teta. Uz pomoć oca uspjela je pobjeći na "arijsku" stranu grada, gdje se skrivala kod jedne katoličke obitelji. Pod lažnim identitetom poljske katolkinje uhićena je nakon Varšavskog ustanka 1944. godine. Nakon izlaska iz zatvora skrivala se na farmi kraj Essena do kraja rata, da bi s 16 godina pobjegla u Ujedinjeno Kraljevstvo.

U Velikoj Britaniji, Ruth je izgradila impresivnu karijeru u plesu i glumi. Postala je članica renomiranog Londonskog kazališta suvremenog plesa, a kasnije se pridružila i slavnoj kazališnoj družini Royal Shakespeare Company. Njezin suprug Michael bio je kemičar i radio je za UNICEF, agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć djeci. Nakon što su proputovali svijet, par se skrasio u Londonu, gdje su živjeli u četvrti Belsize Park. Iza sebe su ostavili unuka. Za svoj izniman doprinos edukaciji i podizanju svijesti o Holokaustu, Ruth je 2022. godine odlikovana Britanskom carskom medaljom (BEM).

Odlazak para Posner ponovno je potaknuo raspravu o legalizaciji potpomognute smrti u Engleskoj. Njihova prijateljica Sonja Linden, iako duboko ožalošćena, izjavila je da "u potpunosti podržava" njihovu odluku. Istaknula je kako se Ruth zalagala za promjenu zakona: "Da je potpomognuto umiranje legalno, ne bi morala putovati i organizirati sve u tajnosti. Mogla se oprostiti javnije." Britanski parlament trenutno razmatra izmjene zakona koje bi omogućile potpomognutu smrt za terminalno bolesne pacijente kojima se predviđa manje od šest mjeseci života. Međutim, izvješća navode da ni Ruth ni Michael Posner nisu bili terminalno bolesni, što njihov slučaj čini posebno značajnim u kontekstu debate o pravu na dostojanstvenu smrt.

Brojne organizacije odale su počast izvanrednoj ženi kakva je bila Ruth. Iz organizacije Holocaust Memorial Trust opisali su je kao "izvanrednu ženu" koja je, iako u svojim 80-ima, preuzela misiju da razgovara s što više mladih ljudi o svojim iskustvima. "Nadala se da će vođe sutrašnjice naučiti lekcije iz prošlosti. Ruth je bila jedinstvena. Puna karizme i topline, ostavila je dojam na sve koje je upoznala. Nedostajat će nam", izjavila je izvršna direktorica Karen Pollock. Iz Kampanje protiv antisemitizma poručili su kako je imala ključan utjecaj u "educiranju budućih generacija i nikada nije bježala od sudjelovanja u borbi protiv antisemitizma".