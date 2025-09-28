Presudni izbori u Moldaviji: Građani biraju hoće li se približiti Europskoj uniji ili Rusiji

Moldavci izlaze u nedjelju na parlamentarne izbore i odlučuju hoće li nastaviti put prema Europskoj uniji ili će se približiti Rusiji. U ovim vrlo napetim izborima s neizvjesnim ishodom, svaka strana optužuje drugu za manipulaciju i pokušaj zastrašivanja.

Proeuropska predsjednica Maia Sandu, čija Stranka akcije i solidarnosti (PAS) vodi u anketama, ali je izgubila tlo pod nogama od uvjerljive pobjede 2021., oglasila je uzbunu ranije ovog tjedna. Optužila je Moskvu da je potrošila "stotine milijuna eura" za kupnju glasova, orkestriranje online kampanja dezinformiranja i organiziranje nasilja.

Prema riječima Igora Botana, šefa moldavskog think tanka Adept, Moldavija "nikada nije vidjela takvu razinu (stranog miješanja) u izbornu kampanju" od proglašenja neovisnosti 1991. godine. U četvrtak je i Europska unija optužila Moskvu za "duboko miješanje". Rusija je opovrgnula te optužbe i tvrdi da moldavske vlasti šire antirusku retoriku.

Moldavska policija je od 1. kolovoza provela više od 600 pretraga povezanih s pokušajem izborne korupcije ili destabilizacije, rekao je premijer Dorin Recean. Deseci ljudi su uhićeni.

Bivši predsjednik Moldavije Igor Dodon od 2016. do 2020., jedan od čelnika proruskog Domoljubnog bloka, glavne oporbene stranke, rekao je u petak da svjedoči "agoniji vlade (...) u stanju panike". U videu je pozvao Moldavce da "masovno glasaju". "Uvjeren sam da će oporba imati većinu", izjavio je Dodon u intervjuu za AFP, uvjeravajući da će htjeti nastaviti "pregovore s EU". "Ali ćemo također obnoviti odnose s Ruskom Federacijom", poručio je Dodon, dodajući da će se prvo pozabaviti socioekonomskom situacijom u zemlji, jednoj od najsiromašnijih u Europi.

Rizik od nestabilnosti

Zbog te situacije mnogi Moldavci su emigrirali. Više od milijun ih živi u inozemstvu, a oko 2,4 milijuna živi u svojoj domovini. Glasovi dijaspore su posebno poželjni, budući da su značajno doprinijeli ponovnom izboru Sandu na predsjedničkim izborima prošle godine. Sandu je uspjela osigurati otvaranje službenih pregovora o pristupanju Moldavije Europskoj uniji i veliku zapadnu financijsku pomoć bivšoj sovjetskoj republici u kojoj još uvijek ima puno govornika ruskog jezika.

Dvadesetak stranaka i neovisnih kandidata sudjeluje u izborima, koji će popuniti 101 mjesto. Izborno povjerenstvo isključilo je dvije proruske stranke iz utrke zbog nepravilnosti u financiranju, što je oporba osudila. Analitičari su u intervjuima AFP-u izrazili opreznost glede rezultata, koji je "vrlo teško predvidjeti" prema riječima Igora Botana.

"Sve će se odigrati u posljednji trenutak", rekao je Valeriu Pasha iz think tanka WatchDog. Pasha nije isključio mogućnost fragmentirane skupštine, što bi bilo sinonim za nestabilnost.

Birališta su otvorena od 7:00 sati po lokalnom vremenu, a zatvorit će se u 21:00 sat. Birači iz dijaspore, od kojih je 300.000 glasalo 2024. godine, te iz proruske separatističke regije Pridnjestrovlje bit će posebno pomno promatrani. U 2021. godini, nacionalna izlaznost dosegla je 52,3 posto. PAS je pobijedio s 52,8 posto glasova potpore u odnosu na 27,2 posto Dodonovom Bloku socijalista i komunista (BESC).