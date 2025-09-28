VIDEO Golemi ruski napad: Kijev raketiran 5 sati, Poljska digla avione i zatvorila dva aerodroma

Ukrajina se u noći na 28. rujna probudila uz zvukove zaglušujućih eksplozija i sirena za zračnu opasnost koje su u glavnom gradu Kijevu odzvanjale punih pet sati. Rusija je pokrenula masovni, koordinirani napad koristeći teške bombardere Tu-95 i MiG-31K, kao i rojeve dronova tipa Shahed, ciljajući gradove diljem zemlje. Prema prvim izvješćima ukrajinske vojske, napad je izveden iz više smjerova, a strateški bombarderi poletjeli su s aerodroma Olenya i Engels, što je aktiviralo uzbune čak i u regijama daleko od prve crte bojišnice, piše Kyiv Independent.

Russians destroyed entire streets in Kyiv an Kyiv region. Civilian homes and cars are on fire. pic.twitter.com/EgLZv1XL4S — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

U Kijevu su posljedice napada bile odmah vidljive. Gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je o višestrukim oštećenjima stambene i civilne infrastrukture u nekoliko gradskih četvrti. Jedna peterokatnica djelomično je uništena, a oštećeni su i brojni parkirani automobili te nestambeni objekti. Najmanje pet osoba je ozlijeđeno i hospitalizirano. "Rakete i dalje pogađaju grad", poručio je Kličko, apelirajući na građane da ostanu u skloništima dok opasnost ne prođe. Slična situacija zabilježena je i u Kijevskoj oblasti, gdje su u gradu Fastivu ozlijeđena petorica zaposlenika pekare koja se zapalila tijekom napada, potvrđujući da su mete često bile i civilni gospodarski objekti, ključni za svakodnevni život.

Apartment buildings and other purely civilian targets remain the primary goal for Russian missiles and drones in Kyiv.



This is what Russians understand, and only once it's happening to them will we all be speaking the same language.

pic.twitter.com/99ggPf2kni — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 28, 2025

Istovremeno, žestoko je pogođen i grad Zaporižja na jugoistoku zemlje. Regionalni guverner Ivan Fedorov potvrdio je da je cilj napada bila civilna infrastruktura. Oštećeno je devet obiteljskih kuća i čak 14 nebodera, kao i jedna škola te proizvodni pogoni lokalnog poduzeća. U Zaporižji je ozlijeđeno petero ljudi. "Podmukla taktika, neljudska žeđ za ljudskom patnjom. Jučerašnji život još tinja u prozorima - nečije fotografije, dječje igračke, knjige. Ljudi su stradali, a grad ponovno broji svoje rane", poručila je Regina Harčenko, vršiteljica dužnosti gradskog vijeća. Eksplozije su odjekivale i u Hmeljnickoj te Sumskoj oblasti, gdje je protuzračna obrana bila aktivna cijelu noć.

Brutalnost i blizina napada u zapadnoj Ukrajini aktivirali su i susjednu Poljsku, članicu NATO saveza. Kao odgovor na masivni ruski udar i rakete koje su letjele u blizini njezine granice, Poljska je podigla borbene avione. Zračni prostor iznad aerodroma u Lublinu i Rzeszówu bio je privremeno zatvoren zbog, kako je službeno navedeno, "neplaniranih vojnih aktivnosti povezanih s osiguranjem državne sigurnosti". Ovo nije prvi put da Poljska reagira na ruske napade, no zatvaranje civilnih zračnih luka jasan je znak ozbiljnosti situacije i opasnosti od prelijevanja sukoba, o čemu redovito izvještava i Al Jazeera.

Russians are simply murdering people. No military targets, just destroyed homes and shattered lives.



📍Borshchahivka, Kyiv pic.twitter.com/rPWOmCIYVB — Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025

Ovaj napad događa se u trenutku kada su ukrajinski dužnosnici upozoravali građane da se pripreme za novi val ruskih masovnih udara na energetsku infrastrukturu s dolaskom hladnijih mjeseci. Vojni analitičari smatraju da je cilj Moskve jasan: izazvati kaos, preopteretiti hitne službe i potkopati javni moral, prisiljavajući Kijev da preusmjerava resurse s bojišnice na saniranje štete u pozadini. Napad dolazi i u jeku novih geopolitičkih poruka, nakon sastanka predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Općoj skupštini UN-a. U iznenadnoj promjeni tona, Trump je nakon sastanka izjavio da je Ukrajina, uz europsku potporu, "u poziciji boriti se i vratiti cijelu Ukrajinu u njezinom izvornom obliku". Nekoliko dana kasnije, Trump je oštro kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Jako sam nezadovoljan onim što Rusija i predsjednik Putin rade. On ubija ljude bez ikakvog razloga", rekao je Trump novinarima.