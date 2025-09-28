VIDEO Golemi ruski napad: Kijev raketiran 5 sati, Poljska digla avione i zatvorila dva aerodroma

Ukrajina se u noći na 28. rujna probudila uz zvukove zaglušujućih eksplozija i sirena za zračnu opasnost koje su u glavnom gradu Kijevu odzvanjale punih pet sati. Rusija je pokrenula masovni, koordinirani napad koristeći teške bombardere Tu-95 i MiG-31K, kao i rojeve dronova tipa Shahed, ciljajući gradove diljem zemlje. Prema prvim izvješćima ukrajinske vojske, napad je izveden iz više smjerova, a strateški bombarderi poletjeli su s aerodroma Olenya i Engels, što je aktiviralo uzbune čak i u regijama daleko od prve crte bojišnice, piše Kyiv Independent.
Russians destroyed entire streets in Kyiv an Kyiv region. Civilian homes and cars are on fire. pic.twitter.com/EgLZv1XL4S— Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025
U Kijevu su posljedice napada bile odmah vidljive. Gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je o višestrukim oštećenjima stambene i civilne infrastrukture u nekoliko gradskih četvrti. Jedna peterokatnica djelomično je uništena, a oštećeni su i brojni parkirani automobili te nestambeni objekti. Najmanje pet osoba je ozlijeđeno i hospitalizirano. "Rakete i dalje pogađaju grad", poručio je Kličko, apelirajući na građane da ostanu u skloništima dok opasnost ne prođe. Slična situacija zabilježena je i u Kijevskoj oblasti, gdje su u gradu Fastivu ozlijeđena petorica zaposlenika pekare koja se zapalila tijekom napada, potvrđujući da su mete često bile i civilni gospodarski objekti, ključni za svakodnevni život.
Apartment buildings and other purely civilian targets remain the primary goal for Russian missiles and drones in Kyiv.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 28, 2025
This is what Russians understand, and only once it's happening to them will we all be speaking the same language.
pic.twitter.com/99ggPf2kni
Istovremeno, žestoko je pogođen i grad Zaporižja na jugoistoku zemlje. Regionalni guverner Ivan Fedorov potvrdio je da je cilj napada bila civilna infrastruktura. Oštećeno je devet obiteljskih kuća i čak 14 nebodera, kao i jedna škola te proizvodni pogoni lokalnog poduzeća. U Zaporižji je ozlijeđeno petero ljudi. "Podmukla taktika, neljudska žeđ za ljudskom patnjom. Jučerašnji život još tinja u prozorima - nečije fotografije, dječje igračke, knjige. Ljudi su stradali, a grad ponovno broji svoje rane", poručila je Regina Harčenko, vršiteljica dužnosti gradskog vijeća. Eksplozije su odjekivale i u Hmeljnickoj te Sumskoj oblasti, gdje je protuzračna obrana bila aktivna cijelu noć.
Brutalnost i blizina napada u zapadnoj Ukrajini aktivirali su i susjednu Poljsku, članicu NATO saveza. Kao odgovor na masivni ruski udar i rakete koje su letjele u blizini njezine granice, Poljska je podigla borbene avione. Zračni prostor iznad aerodroma u Lublinu i Rzeszówu bio je privremeno zatvoren zbog, kako je službeno navedeno, "neplaniranih vojnih aktivnosti povezanih s osiguranjem državne sigurnosti". Ovo nije prvi put da Poljska reagira na ruske napade, no zatvaranje civilnih zračnih luka jasan je znak ozbiljnosti situacije i opasnosti od prelijevanja sukoba, o čemu redovito izvještava i Al Jazeera.
Russians are simply murdering people. No military targets, just destroyed homes and shattered lives.— Victoria (@victoriaslog) September 28, 2025
📍Borshchahivka, Kyiv pic.twitter.com/rPWOmCIYVB
Ovaj napad događa se u trenutku kada su ukrajinski dužnosnici upozoravali građane da se pripreme za novi val ruskih masovnih udara na energetsku infrastrukturu s dolaskom hladnijih mjeseci. Vojni analitičari smatraju da je cilj Moskve jasan: izazvati kaos, preopteretiti hitne službe i potkopati javni moral, prisiljavajući Kijev da preusmjerava resurse s bojišnice na saniranje štete u pozadini. Napad dolazi i u jeku novih geopolitičkih poruka, nakon sastanka predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Općoj skupštini UN-a. U iznenadnoj promjeni tona, Trump je nakon sastanka izjavio da je Ukrajina, uz europsku potporu, "u poziciji boriti se i vratiti cijelu Ukrajinu u njezinom izvornom obliku". Nekoliko dana kasnije, Trump je oštro kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Jako sam nezadovoljan onim što Rusija i predsjednik Putin rade. On ubija ljude bez ikakvog razloga", rekao je Trump novinarima.Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila
I kažete, cilj su bile stambene zgrade... Ranjeno par ljudi.. Što rusi bacaju, petarde? Izrael je u jednoj noći ovog tjedna ubio 60 palestinaca,.. Pa sad, nešto ne stoji. Digneš 5 bombardera, i razoriš 3 sobe. Očito u tim stambenim zgradama nema nikog, u njemačkoj, poljskoj su. Neki 3 godine na ljetovanju u rh. A da jednom pokažete što su pogodili? Zašto ukrajina nije oborila te rakete? Pa tu pomoć nudi nato paktu.