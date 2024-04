Preminuo Pape - simbol noćnog života u Zagrebu: 'Dragi Davore, hvala ti za sve nezaboravne trenutke'

Sve ljubitelje noćnog života u Zagrebu šokirala je tužna vijest na Facebooku kada je na stranici noćnog kluba 'Jedinica' osvanula objava o smrti osnivača kluba Davora Pape.

Kultnu 'Jedinicu' Davor Papa otvorio je 2000. godine pod nazivom Klub 'No.1'. Klub je bio funky stila, a u početku je radio do 23 sata, no već nakon drugog vikenda ljudi nisu željeli izaći. U samo prva dva vikenda Zagrepčani su ga prozvali 'Jedinica', bio je pun svakog vikenda i tako je ostao do njegovog zatvaranja.