Koja je tajna RB Salzburga? U klubu dominiraju Hrvati, a dio njih mogao bi zaigrati i za reprezentaciju

Naime, osim 20-godišnjega Luke Sučića, već afirmiranoga igrača i božanski nadarenoga A-reprezentativca, te 19-godišnjega mladoga reprezentativca Roka Šimića, koji su još od prošle sezone u prvoj momčadi, u pomlatku austrijskoga kluba nastupa još nekolicina izvanrednih hrvatskih nogometnih tinejdžera.

Jako sam zadovoljan

Primjerice, protekli vikend u dresu drugoligaša Lieferinga, Red Bullove filijale, u utakmici protiv Floridsdorfera debitirao je 17-godišnji Istranin Rocco Žiković. On je, inače, stalni član Red Bullove momčadi do 18 godina.

- Za mene je debi za Liefering bio iznenađenje, premda znam povremeno trenirati s njim. Naime, kada se ozlijedi neki igrač prve momčadi Red Bull Salzburga, oni povuku igrača iz Lieferinga, a Liefering posegne za igračem iz momčadi do 18 godina. Ja sam u njoj kapetan, igram standardno na svojoj poziciji stopera, prvi smo na ljestvici, i sve je super, jako sam zadovoljan kako mi se razvija karijera ovdje. Vjerujem da ću od zime biti za stalno priključen Lieferingu - kazao nam je 186 cm visoki Rocco, inače hrvatski reprezentativac do 19 godina, kod izbornika Josipa Šimunića.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 29.03.2022., Karlovac - Stadion Branko Cavlovic cavlek, Kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo U-19 Gruzija-Hrvatska. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kada se nadate da biste mogli doći do prve momčadi Red Bull Salzburga?

- To je proces, teško je predvidjeti. Ovisi o puno faktora, jedan od njih je i brzina sazrijevanja u Lieferingu, u kojemu me sigurno čeka bar jedna sezona. Tako bih u idealnim uvjetima u prvu momčad Red Bulla trebao dospjeti za dvije do tri godine - kaže tek 17-godišnji Rocco.

Pitali smo ga za očekivanja od utakmice Dinamo – Red Bull Salzburg. Očekivano, ostao je zakopčan do grla.

- Bit će to drukčija utakmica od one u Salzburgu. Dinamo će sada morati napasti, a sigurno iste namjere ima i Salzburg - neutralan ostaje Rocco, koji je u Salzburgu već starosjedilac jer ondje živi od siječnja 2021. godine.

Foto: Igor SobanPIXSELL 10.10.2022. Zagreb, - Trening RB Salzburg uoci 4. kola Lige prvaka protiv Dinama. Luka Sucic, Roko Simic Photo: Igor Soban/PIXSELL

Njegov transfer iz Istre 1961 Salzburg je platio dva milijuna eura, što dovoljno govori koliko je austrijskom divu bilo stalo dovesti Rocca, i koliko taj mladić nogometno već sada vrijedi.

Sa Žikovićem u Lieferingu igra i 18-godišnji branič Dario Bijelić, mladić koji nastupa za čak još dvije momčadi: Red Bull Salzburg do 18 godina, te za Red Bull Salzburg u Ligi prvaka mladih. U njoj je igrao i protiv Milana i protiv Dinama. Bijelić je desni branič, lokalni je dečko iz Salzburga, školovan je u Red Bullovoj akademiji, ima i austrijsku putovnicu, ali igra za Hrvatsku. Osam nastupa ima za selekciju do 18 godina, a šest nastupa za U-19 kod Šimunića.

- Jako zanimljiv igrač. Igra na mjestu desnoga braniča, ali može biti i zadnji vezni. Iznimno je kvalitetan, pa iako je ispočetka bio malo suzdržan, možda zbog nove okoline, u posljednje vrijeme je jako napredovao - kazao nam je Šimunić.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 08.10.2021.., Medulin - Medjunarodni prijateljski nogometni turnir za reprezentacije U-18. Utakmica reprezentacije Hrvatske i Danske. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Potraga za nadarenim hrvatskim igračima u Salzburgovoj akademiji vodi nas i do 17-godišnjega Marija Pejazića. On je pak lijevi branič, igra za Liefering te za Red Bull Salzburg u Ligi prvaka mladih. U njoj je ove sezone igrao u sve tri utakmice. E sad, Pejazić je, poput Sučića, rođen u Linzu, a igra za austrijsku reprezentaciju do 19 godina.

Šimunić kaže da je upućen u Marijeve kvalitete, te da bi ga – sutra doveo u našu reprezentaciju.

- Mi smo Pejazića vidjeli na djelu, vidimo u njemu veliku perspektivu, ali on još nema hrvatsku putovnicu i još ne znamo bi li igrao za nas. Doći će, vjerujem, do razgovora o tome - nagovijestio je Šimunić moguću vrijednu akviziciju.

Oliver Lukić dečko je iz Beča, ima 16 godina, u Austriji mu tepaju da je njihov De Bruyne, jer ima sve predispozicije da postane vrhunska klasa. Od ljeta je u akademiji Red Bull Salzburga, mentor mu je Nikica Pavlek, koji ima privatnu nogometnu školu u Beču, a zastupnici su mu Dražen Boban i Danko Đikić.

- Oliver je vrh vrhova - tvrdi Pavlek i nastavlja:

Problemi s prilagodbom

- Kada je došao u Red Bull Salzburg, imao je u startu malo problema s prilagodbom na način igre. Vidio sam to u prve dvije utakmice. Tada je i sam shvatio da ako ne trči, neće uspjeti! Promijenio je navike, nametnuo se i igra kao violina. Uz njega je u toj momčadi još jedan austrijski Hrvat, Leon Lalić. Trenutačno nije u sjajnoj formi, ali je također izniman potencijal. Za dječake u toj dobi oscilacije su normalna pojava.

A kakva je Lukićeva situacija s mogućim nastupanjem za Hrvatsku?

- Oliver je kapetan austrijske reprezentacije do 17 godina, i time sam vam sve rekao kakav status uživa ovdje. Što se tiče HNS-a, bit ću potpuno iskren: naš Savez nije pokazao interes za Olivera, izgleda da im je prošao ispod radara. Jednostavno ga nisu prepoznali - odgovara Nikica Pavlek te apostrofira da je mladić visok 186 cm, da igra na svim pozicijama u veznom redu i pripada među najveće talente austrijskog nogometa.

Javio nam se i sam Oliver Lukić, te bez gorčine i razočaranja u glasu potvrdio da iz HNS-a s njim dosad nisu kontaktirali. No, nikada nije kasno, dečko je tek 16-godišnjak.

Najznačajniji naš nogometaš koji je iz Hrvatske otišao u akademiju Red Bull Salzburga bio je Šibenčanin Duje Ćaleta-Car. U Red Bullu se afirmirao i iz Red Bulla odaslan je u orbitu ostvarivši transfer od gotovo 20 milijuna eura.

