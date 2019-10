Premijer želi pokazati da mu napadi ne mogu ništa, da vlada situacijom

Nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesu danas odlučilo da je premijer Andrej Plenković prekršio načela savjesnog i transparentnog postupanja zbog imenovanja njegovog kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Ujedinjenoj Kraljevini, premijer je u sazvao, pa potom u poslijepodnevnim satima i održao prilično osebujnu konferenciju za medije na kojoj je, dotičući se i drugih aktualnih tema, na trenutke koristio i posprdan, ismijavajući ton. Pitali smo neke od stručnjaka kako oni komentiraju današnji premijerov istup.

– Premijer je tom svojom izvanrednom konferencijom za medije, i onime što je sve tamo rekao, pokazao da Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa pridaje preveliku važnost, a istodobno priča da to Povjerenstvo nije tako važno. Sazvati konferenciju u petak oko 17 sati, nakon puta u Sinj, imalo bi smisla samo da je on na toj konferenciji najavio raspisivanje izbora. Ovdje se radi o sitnoj stvari, kao što i on sam reče, ali se radi o njegovoj sitnoj grešci, jer je doista trebao učiniti samo jedno. U sklopu postupka postavljenja gospodina Pokaza trebao je samo reći u zapisnik ili nekome dati papir na kojem bi pisalo da je on njegov kum. I u toliko je Povjerenstvo u pravu. No, to je za sam ishod odlučivanja nevažno jer Pokaz ima sve kvalifakicije. O tome nema spora, ali ono što premijer ne razumije, a najčešće ne razumije ni samo Povjerenstvo, jest to da se kod sukoba interesa nerijertko radi upravo o imidžu, percepciji.

Recimo, da mi na ispit dođe moja vlastita kći, koja je odlična studentica a ja sam strog prefesor, i da ona dobije odličnu ocjenu, ta bi ocjena, ma koliko god bila opravdana u samom ispitu, za veliku većinu onih koji ispitu nisu bili nazočni značila samo jedno - tata je kćeri dao peticu. I zato tata ne treba ispitivati kćer, operirati sina ili oca, suditi članovima obitelji... Jer, koliko god te ocjene ili presude bile pravedne one se doživljavaju kao familijarno pitanje. I zato je premijer to trebao unaprijed najaviti. On se nije mogao izuzeti iz ovog konkretnog postupka, samo je trebao upozoriti na to da su Pokaz i on u kumskim odnosima. A premijer se sad doslovno izvlači iz neugodne sitaucije, uvodi u raspravu detalje koji su posve nebitni i time javnosti pokazuje svoju slabost, odnosno nečistu savjest. Usput, on je javnosti pokazao i ono što smo oduvijek sumnjali - da postoji mreža “old boys i girls” koji su već četvrt stoljeća “kompići” u Ministarstvu vanjskih poslova. A to ga nitko nije tjerao da kaže. Premijer je time demonstrirao staro psihoanalitičko pravilo - samo ga pusti da priča i kad tad će reći istini, čak i nehotično – komentirao je politički analitičar Žarko Puhovski.

A kako nije uspjela pogledati izravan prijenos premijerove konferencije, već tek izvještaje o tome u večerašnjim televizijskim Dnevnicima, politologinja i komunikologinja Smiljana Leinert Novosel ovako je iznijela svoju ocjenu:

– Iako je u odluci Povjerenstva formalno riječ o prekršaju načela korektnog djelovanja, stvar je u tome što je premijer to doživio kao dio jednog složenijeg pritiska kojem je posljednjih dana izložen, počevši od štrajka pa do neuspješmoh pregovora s dijelom koalcije. To su sve okolnosti koje su neugodne, pritisak koji nije jednostavno podnositi. Zato čak i sitnica može biti kap koja može preliti čašu strpljenja i započeti ovakvu akciju kao što je konferencija. U toj priči nitko nije želio osporiti stručnost imenovanog veleposlenika, a premijer je svojim načinom prezentacije hti pokazati da je takvo djelovanje pomalo apsurdno. Očito se radi o tome da premijer ima određeni zazor prema načinu djelovanja Povjerenstva. On hoće pokazati da se oni bave posve minornim stvarima. On se u ovom trenutku brine oko svog imidža i želi pokazati da mu ti napadi koji dolaze s masu strana - ne mogu ništa, da on vlada situacijom.