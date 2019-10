'Pokazu sam postao kum 1999., a on je prvi puta imenovan veleposlanikom 2009.'

Premijer Andrej Plenković komentirao je odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojom je odlučeno da je Andrej Plenković povrijedio načelo savjesnog i transparentnog postupanja jer je propustio deklarirati svoju kumsku povezanost s Igorom Pokazom kada ga je predlagao za veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

– Odluka nije donesena jednoglasno, nego rezultatom 3:2. Budući da se radi o jednoj štetnoj odluci za sam imidž povjerenstva, a koja meni čini javnu štetu, fer je da se čuje i druga strana i da se javnosti približi tematika o kojoj bilo koji naš sugrađanin ne može dobiti realni opis – rekao je Plenković i nastavio:

– Tko je gospodin Igor Pokaz? Naš aktualni veleposlanik, čovjek kojeg ja poznajem od 1994. godine, prvi put je postao veleposlanik 2009. godine. To je prije deset godina odlučivao tadašnji ministar Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Ivo Sanader i predsjednik Stjepan Mesić. Od 2012. do 2015. godine bio je veleposlanik u Ruskoj federaciji, odnosno u Moskvi, tada su o njemu odlučivali Vesna Pusić, Zoran Milanović i Ivo Josipović. Kada je predloženo da postane veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevici ljudi koji su odlučivali su Marija Pejčinović Burić, Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković. To je treći puta, to je vrlo važno za znati – kazao je Plenković.

Pojasnio je i svoje kumstvo s Pokazom.

– On se 1994. godine se zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova, u to doba je bilo jako puno ljudi koji su ulazili u diplomatsku službu, među njima sam bio i ja. Normalno da smo se družili, a 1999. godine, prije 20 godina, Igor Pokaz me zamolio da mu budem kum, što sam ja rado prihvatio. Dakle, ta činjenica da sam ja njemu kum niti je relevantna što je odabrao diplomaciju niti je bila relevantna što je postao veleposlanik u UN-u i kasnije u Ruskoj federaciji – kaže Plenković.

"Povjerenstvo je većinom glasova donijelo odluku da je dužnosnik povrijedio načela savjesnog i transparentnog postupanja, a zbog propusta deklariranja kumske povezanosti s Pokazom, kako prema tijelima koje su sudjelovala u njegovom izboru, tako i prema javnosti u trenutku kada je taj podatak postao javan”, izvijestila je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković o zaključku nakon rasprave.