NEVIDLJIVA POSLJEDICA RATA

Američki arsenal na rubu? Odgođene isporuke oružja nekim europskim zemljama zbog rata s Iranom

FILE PHOTO: Delivery of the first HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to the Polish Army in Warsaw
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
16.04.2026.
u 23:31

SAD je već povukao milijarde dolara vrijedne zalihe oružja, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete

 Američki dužnosnici obavijestili su neke europske kolege da će neke prethodno ugovorene isporuke oružja vjerojatno biti odgođene jer iranski rat i dalje troši zalihe oružja, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom. Izvori, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer komunikacije nisu bile javne, rekli su da će nekoliko europskih zemalja biti pogođeno, uključujući baltičku regiju i Skandinaviju.

Neko od dotičnog oružja kupile su europske zemlje u okviru programa prodaje vojne opreme inozemstvu ili putem međuvladinih ugovora, ali još nije isporučeno, dodali su izvori. Te će isporuke vjerojatno biti odgođene, rekli su izvori. Bijela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. State Department uputio je upite Pentagonu.

SAD i Izrael započeli su zračne napade na Iran 28. veljače u kampanji koja je izazvala zabrinutost kod nekih američkih dužnosnika da američka obrambena industrija neće moći pratiti potražnju i da bi mogla biti prisiljena usporiti isporuke brojnim kupcima. SAD je već povukao milijarde dolara vrijedne zalihe oružja, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete otkako je Rusija napala Ukrajinu 2022. i Izrael započeo vojne operacije u Gazi krajem 2023.

Od početka iranske kampanje, Teheran je ispalio stotine balističkih raketa i dronova na zemlje Perzijskog zaljeva. Većina ih je presretnuta, uključujući i presretače raketa PAC-3 Patriot na koje se, primjerice, Ukrajina oslanja za obranu svoje energetske i vojne infrastrukture od balističkih raketa.

