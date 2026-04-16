Korado Korlević: Naša civilizacija je potrošena – na Mars neće ići ljudi, nego netko drugi

Na zidiću pokraj Zvjezdarnice Višnjan, dok su se sunčeve zrake razlijevale nad Istrom, s Koradom Korlevićem razgovarao sam u trenutku kada se svijet ponovno okreće Mjesecu zahvaljujući misiji Artemis II. No umjesto euforije zbog povratka u svemir, Korlević nudi hladan, gotovo nemilosrdan pogled na našu civilizaciju, njezine ambicije i granice.



Kad pogledate ovu misiju oko Mjeseca, jesmo li uznapredovali u svemirskim putovanjima? U pitanju je nešto drugo. Naša civilizacija zapravo više neće ni putovati jer za to ne postoji interes mlađe generacije. Danas možemo pričati priče o svemiru, ali to je tema za ljude od 65, 70 godina. Ova generacija ima virtualni svijet. Zašto bi išli na Mjesec kada već imaju vizualizaciju i na internetu imaju sve – i Mjesec i Mars, i zmajeve i vile i vilenjake, što god požele? Oton Kučera jednom je napisao da se ne možemo boriti protiv siromaštva duhom. Ako postoji siromaštvo duhom, ako nema interesa i strasti da se nešto napravi, onda nema ni putovanja. Zato će ova civilizacija vjerojatno otići na Mjesec samo zato što su se Kinezi zainatili da ga osvoje. Amerikanci će isto nešto spetljati i tvrditi da je to bolje od Kineza. Na Mars ova civilizacija neće ići – to je posao neke sljedeće. Jer mi smo u dekadentnoj fazi: birat ćemo svoje Kaligule, Nerone, kicoše i povlačiti se u virtualni svijet. Ova je civilizacija naprosto potrošena.