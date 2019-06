Prekršajni sud u Zagrebu donio osuđujuću presudu protiv Živog zida

Živi zid prekršajno je osuđen zbog počinjenja više prekršaja iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, i to za razdoblje od 2014. do 2016. - od predsjedničkih do parlamentarnih izbora. Potvrđeno je to iz DORH-a za Dnevnik.hr.

To je još jedna vijest za stranku koja je doživjela raskol u kojem su je napustili istaknuti članovi Ivan Pernar i Branimir Bunjac, a čije je prepucavanje sa stranačkim vrhom posljednjih dana zaplijenilo pažnju hrvatske javnosti.

"Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu 13. lipnja 2018. Prekršajnom sudu u Zagrebu podnijelo je optužni prijedlog zbog počinjenja više prekršaja iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a prekršaji su počinjeni u razdoblju od 2014. do 2016. Prema evidencijama ovog državnog odvjetništva Prekršajni sud u Zagrebu je (...) donio osuđujuću presudu", priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

Dnevnik.hr također piše kako su u Živom zidu za presudu doznali od njih.

VIDEO Raskol u Živom zidu: