Preko interneta oglasili da nude pozajmice pa ih tražili da kupe mobitele i sklope ugovore te im tako nabili račun od 137.000 kn

Dvojica državljana BiH u dobi od 31 i 32 godine sumnjiče se za više prevara i nedozvoljenu uporabu osobnih podataka. Kako je priopćila zagrebačka policija, oni se sumnjiče da su od studenog 2020. do travnja 2021. na internetskom oglasniku objavili više oglasa u kojima su nudili pozajmice građanima. Na oglas im se javilo se više osoba, koje su, kaže policija, doveli u zabludu jer su im kazali da će im isplatiti novčane pozajmice.

No imali su uvjet za tu isplatu. Od ljudi koji su im se javili na oglas tražili su da kao osiguranje vraćanja pozajmice oni u poslovnicama teleoperatora na području centra grada Zagreba zaključe pretplatničke ugovore i podignu mobilne uređaje, koje će im predati na čuvanje do završetka otplate pozajmice. Žrtve nisu sumnjale u njihove namjere te su napravile kako su ih tražili te su mobilne uređaje zajedno s pretplatničkim ugovorima i SIM karticama prema prethodnoj uputi osumnjičenika predavali nepoznatim ženama na raznim lokacijama. Osumnjičeni dvojac potom ih je upućivao da idu u javnobilježničke urede po Zagrebu, gdje ih je trebala dočekati osoba koja će im isplatiti pozajmice, no to se nikada nije dogodilo. Novac im nije isplaćen, a umjesto novca su adrese stanovanja počeli su primati račune za mobitele koje su kupili. Osumnjičeni dvojac je prevario četiri osobe, a šteta je 137.000 kuna.

Isto tako sumnjiče se da su, kako bi stekle povjerenje oštećenika, jednom od njih poslali fotografiju tuđe osobne iskaznice.