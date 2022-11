Prekida li se nastava zbog SP-a, nogomet će postati važniji od učenja

Već tjednima nekoliko televizijskih reklama sugerira da u trenutku kada na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru zaigra hrvatska reprezentacija sa svim što do tog trenutka radimo – treba stati.

Treba prekinuti započet posao, sastanak, učenje... I moglo bi se reći da su poruke tih reklama baš lijepo “sjele” predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću i ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu. Jer je Jandroković već za sutra od 11 do 13 sati, u vrijeme kad naša reprezentacija igra prvu utakmicu, objavio prekid u radu Sabora kako bi zastupnici mogli pratiti događanja iz Katara i u miru navijati.

Do kada će takav “nogometni” režim rada Sabora potrajati, ovisit će o uspjehu vatrenih. Ministar Fuchs bio je, naoko, malo labaviji u pristupu istoj temi. Iako je prekid nastave tijekom utakmica naših nogometaša ostavio na volju vodstvima škola, poruka mu je ipak bila jasna – nogomet je važniji od učenja.

Favoriziranje jednog sporta

Ako hrvatska nogometna reprezentacija u Kataru uđe u finale, jasno je to svim ravnateljima škole, teško će učenike u satnici održavanja utakmice zadržati na nastavi. I eventualno tek u tom scenariju slijedit će ideju ministra Fuchsa da škole, ako se tako

dogovore, mogu organizirati gledanje utakmica za svoje učenike. Do tada će se praviti da ministra i nisu čuli. Barem tako kažu ravnatelji srednjih zagrebačkih škola koje smo jučer pitali što i kako će se organizirati u školama. Nerijetki su bili oni koji su kazali da ministrova izjava u medijima ne prati i dopise, da škole nisu dobile nikakve pisane naputke Ministarstva o eventualnom dogovoru da njihovi učenici gledaju utakmice.

– Ništa od Ministarstva službeno nismo dobili, a ako Hrvatska bude igrala u finalu, onda ćemo razmisliti – kazao je za Večernji list Tihomir Engelsfeld, ravnatelj zagrebačke V. gimnazije.

Neće škole ništa ni dobiti – jasno je to iz izjave ministra, koji je školama prepustio odluku o gledanju utakmica, kao i odluku o nadoknadi nastavnih sati koje će učenici izgubiti zbog navijanja. A upravo autonomija obrazovne ustanove da odluči o gledanju utakmica posve je nedorečena jer, recimo, škole u dvije smjene ne mogu nadoknaditi izgubljene sate u istom danu, a nije jasno ni sindikatima što je s isplatom prekovremenih sati nastavnicima u takvoj opciji.

Ministar Fuchs tako se dječački naivno poveo za šefom Sabora, drugim dječakom koji bi navijao i pritom bio plaćen iz proračuna, a koji je prvi predložio da se u Saboru napravi pauza za praćenje utakmica kao izuzetnom važnom pitanju za opstojnost Hrvatske. A upravo Saboru građani redovno daju najlošiju ocjenu, i što se tiče rada i što se tiče povjerenja u taj rad.

Obrazovne ustanove, pak, već odavna nemaju jasne kriterije izvrsnosti, uspjeha ni rada, a utjecajni roditelji mogu zaključivati ocjene, ne mareći pritom da je Hrvatska u svim obrazovnim svjetskim mjerilima daleko od ispodprosječnosti na svim univerziranim testovima.

Doduše, mnogima se može učiniti kako učenici ionako ništa neće izgubiti budu li pratili najviše sedam utakmica koje Hrvatska može igrati. Kritičari će reći da je zapravo riječ o potencijalno pet utakmica koje će se igrati na radni dan u vrijeme održavanja nastave i kako to ne može napraviti baš nikakvu štetu. Potencijalno bi učenici mogli izgubiti najviše 14 školskih sati i u tome jest problematika.

Škola, uostalom, nije mjesto gdje bi se trebalo potencijalno favorizirati samo jedan sport, jedno prvenstvo, jedan oblik ponašanja, jedan način mišljenja. Ako u svim drugim uvjetima, puno značajnijim i za škole i za Hrvatsku, nije bilo dopušteno izostajanje s nastave, onda se istih načela treba pridržavati i sad kad se igra najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čak ne ni jedini sport na svijetu.

– Stav je Ministarstva da učenici mogu u školama gledati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije ako se ravnatelji, učitelji i nastavnici tako dogovore, odnosno ako postoji konsenzus u školi. Naglašavamo još jednom da ako postoji dogovor o gledanju utakmice u školi, tada propuštene sate nastave treba nadoknaditi. Dakle, navedeno je pitanje, kao i način organizacije, u nadležnosti samih škola – poručili su iz Ministarstva.

Samo kruha i igara...

Kako su mnogi zatečeni Jandrokovićevim i Fuchsovim potezom, zanimalo nas je što kaže politologinja i sociologinja Vlasta Ilišin.

– Nije ni čudno što su ljudi zatečeni, zabezeknuti i zgranuti jer se u onoj sintagmi kako je nogomet “najvažnija sporedna stvar na svijetu” očito zaboravilo ono “sporedna”. To je ključno. No, moglo bi se razumjeti, pa čak i opravdati, kada bi se takve odluke i preporuke donijele u samoj završnici, kada bi hrvatska reprezentacija igrala u polufinalu ili finalu prvenstva i kad je kulminacija uzbuđenja na vrhuncu, ali do tada prekidati rad Sabora ili nastave zbog utakmica, pa i one prve, nepristojno je. Zato što se sva radna etika stavlja po strani i život se svodi samo na ono “kruha i igara” – kaže Vlasta Ilišin.

