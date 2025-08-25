Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OBRTNICI PORUČUJU:

Predugo čekamo rješenja o zapošljavanju stranaca

Zagreb: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/2
Autor
Ivica Beti
25.08.2025.
u 18:58

Rok od 15 dana koji djelatnici policijskih uprava imaju za izdavanje dozvola za boravak i rad teško je ostvariv pa se taj rok višekratno produljuje, što među poslodavce “unosi dodatnu frustraciju i nemoć pri zapošljavanju”.

Hrvatski obrtnici i poslodavci i dalje se suočavaju s nizom prepreka koje otežavaju i usporavaju proces zapošljavanja stranaca, upozorava Hrvatska obrtnička komora. Znatno tome, kažu u HOK-u, pridonose i zadnje izmjene Zakona o strancima zbog promjene uvjeta za pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što su nemogućnost dokazivanja aktivnog obavljanja djelatnosti u Hrvatskoj, uveden omjer zaposlenih domaćih i stranih radnika i u deficitarnim zanimanjima te obveza podmirenih svih javnih davanja, a ne samo po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja i drugo. Rok od 15 dana koji djelatnici policijskih uprava imaju za izdavanje dozvola za boravak i rad teško je ostvariv pa se taj rok višekratno produljuje, što među poslodavce “unosi dodatnu frustraciju i nemoć pri zapošljavanju”.

– Tijekom zadnjih izmjena zakona HOK je zahvalio na uvaženim prijedlozima olakšane promjene poslodavca u istom zanimanju koja uključuje mogućnost promjene poslodavca nakon godinu dana bez ponovnog ishođenja dozvole. Do sada je za radnika u slučaju promjene poslodavca drugi poslodavac morao ponovno prolaziti isti proces dobivanja radne dozvole, a radnik je već bio u Hrvatskoj i imao je valjanu radnu dozvolu za prvog poslodavca – ističu u HOK-u. Zakonska odredba o mogućnosti promjene poslodavca tek nakon godine dana stvorila je, upozoravaju, problem u praksi. Kako su sve prijašnje radne dozvole bile izdane na rok do godinu dana, ta hvale vrijedna izmjena nema praktičnu primjenu jer se mora čekati produljenje radne dozvole i tek onda, nakon još godinu dana, bit će moguće promijeniti poslodavca. Stoga je HOK uputio prijedlog MUP-u da se rok za promjenu poslodavca u istom zanimanju skrati na šest mjeseci za dozvole izdane na rok do godinu dana.

– Važno je voditi brigu i o “prvom” poslodavcu jer je on taj koji mora uložiti iznimne napore od samog ishođenja dozvole za boravak i rad pa sve do izučavanja radnika i njegove integracije u društvo. Za njega je isto tako važno da postoji propisan rok stabilnosti i sigurnosti koji će ga potaknuti na zapošljavanje stranog radnika – kaže Dalibor Kratohvil, predsjednik HOK-a, i pita kako će poslodavac biti motiviran ako čeka više od četiri mjeseca za dozvolu za boravak i rad, a nema sigurnost da će radnik raditi kod njega barem godinu dana: – Bit će mu lakše preuzeti radnika drugom poslodavcu, što nikako ne smijemo kao društvo dozvoliti. 

Ključne riječi
strani radnici Dalibor Kratohvil Hrvatska obrtnička komora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još