Predugo čekamo rješenja o zapošljavanju stranaca

Hrvatski obrtnici i poslodavci i dalje se suočavaju s nizom prepreka koje otežavaju i usporavaju proces zapošljavanja stranaca, upozorava Hrvatska obrtnička komora. Znatno tome, kažu u HOK-u, pridonose i zadnje izmjene Zakona o strancima zbog promjene uvjeta za pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što su nemogućnost dokazivanja aktivnog obavljanja djelatnosti u Hrvatskoj, uveden omjer zaposlenih domaćih i stranih radnika i u deficitarnim zanimanjima te obveza podmirenih svih javnih davanja, a ne samo po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja i drugo. Rok od 15 dana koji djelatnici policijskih uprava imaju za izdavanje dozvola za boravak i rad teško je ostvariv pa se taj rok višekratno produljuje, što među poslodavce “unosi dodatnu frustraciju i nemoć pri zapošljavanju”.

– Tijekom zadnjih izmjena zakona HOK je zahvalio na uvaženim prijedlozima olakšane promjene poslodavca u istom zanimanju koja uključuje mogućnost promjene poslodavca nakon godinu dana bez ponovnog ishođenja dozvole. Do sada je za radnika u slučaju promjene poslodavca drugi poslodavac morao ponovno prolaziti isti proces dobivanja radne dozvole, a radnik je već bio u Hrvatskoj i imao je valjanu radnu dozvolu za prvog poslodavca – ističu u HOK-u. Zakonska odredba o mogućnosti promjene poslodavca tek nakon godine dana stvorila je, upozoravaju, problem u praksi. Kako su sve prijašnje radne dozvole bile izdane na rok do godinu dana, ta hvale vrijedna izmjena nema praktičnu primjenu jer se mora čekati produljenje radne dozvole i tek onda, nakon još godinu dana, bit će moguće promijeniti poslodavca. Stoga je HOK uputio prijedlog MUP-u da se rok za promjenu poslodavca u istom zanimanju skrati na šest mjeseci za dozvole izdane na rok do godinu dana.

– Važno je voditi brigu i o “prvom” poslodavcu jer je on taj koji mora uložiti iznimne napore od samog ishođenja dozvole za boravak i rad pa sve do izučavanja radnika i njegove integracije u društvo. Za njega je isto tako važno da postoji propisan rok stabilnosti i sigurnosti koji će ga potaknuti na zapošljavanje stranog radnika – kaže Dalibor Kratohvil, predsjednik HOK-a, i pita kako će poslodavac biti motiviran ako čeka više od četiri mjeseca za dozvolu za boravak i rad, a nema sigurnost da će radnik raditi kod njega barem godinu dana: – Bit će mu lakše preuzeti radnika drugom poslodavcu, što nikako ne smijemo kao društvo dozvoliti.