Predstavljen nacrt novog statuta HDZ-a. Plenković: Nije bilo disonantnih tonova

Na sastanku Središnjeg odbora HDZ-a održanom danas u hotelskom naselju Solarisu pokraj Šibenika premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković rekao je da je sastanak prošao u uobičajenoj radnoj atmosferi bez disonantnih tonova, a članovima je predstavljen i nacrt novog statuta stranke.

Plenković je istaknuo da je glavni tajnik stranke Goran Jandroković predstavio pripreme za održavanje izvještajnog sabora HDZ-a koji će se 26. svibnja održati u Zagrebu.

"Kolega Karlo Ressler, koji je predsjedao radnom skupinom, predstavio je radnu verziju novog statuta HDZ-a. Održali smo raspravu, ima još nekoliko sugestija za eventualne modifikacije teksta. Radna skupina će uzeti u obzir te zahtjeve te će prirediti u najskorije vrijeme nacrt koji će u konačnici prirediti za sabor na idućoj sjednici Središnjeg odbora koja će prema ustaljenoj praksi biti neposredno 24. ili 25. svibnja. Novi Statut jedan je korak naprijed prema demokratizaciji stranačkih procesa", rekao je predsjednik HDZ-a.

Novinari su ga upitali zašto će, prema najavama, biti dva potpredsjednika manje.

"Smatrali smo da je to dobro u novoj koncepciji užeg i šireg predsjedništva. Uže bi imalo 10 članova, a šire bi bilo svi oni koji su izabrani plus svi predsjednici županijskih organizacija. To bi bilo jedno tijelo koje bi moglo dati u odgovarajućim vremenskih intervalima smjer djelovanja stranke. Mislim da su rješenja sasvim dobra i funkcionalna", kazao je Plenković.

Predsjednik HDZ-a je napomenuo i kako su zadovoljni konsolidacijom stranke, osobito s financijske strane.

"Razgovarali smo prije svega o aktivnostima Vlade i o svemu onome što smo poduzeli po pitanju reformi, plana konvergencije, donošenja bitnih odluka za razvoj zemlje, oko potpisivanja ugovora o gradnji Pelješkog mosta i nizu drugih aktivnosti. Potpredsjednik središnjeg odbora, Vlade i ministar obrane Damir Krstičević dao je pregled svih postignuća u domeni obrane i nacionalne sigurnosti, od strategija zakona o domovinskoj sigurnosti, niza poboljšanja u sustavu civilne zaštite i zaštite od požara", rekao je premijer, a kako je danas dan svetog Florijana, zahvalio je i predsjedniku Hrvatske vatrogasne zajednice Anti Sanaderu.

Na sastanku je Željko Reiner izvijestio članove o poboljšanjima i učinkovitosti rada Hrvatskog sabora nakon usvajanja novog poslovnika. Milijan Brkić je govorio o aktualnoj situaciji i zbivanjima u Bosni i Hercegovini i o aktivnostima koji se tiču pripreme izbora u toj susjednoj zemlji te nizu drugih tema.

U Tuđmanovo doba HDZ je stalno padao, a onda se ukazao Sanader:

Na pitanje novinara kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ima spremne svoje demografske mjere, Plenković je odgovorio da su sve inicijative koje mogu pomoći demografskoj revitalizaciji dobrodošle pa tako i ideje predsjednice republike.

"Mislim da je dobro da predsjednica, njezini savjetnici i svi koji žele pridonijeti rješavanju ovog problema donesu svoje prijedloge. Vlada je jako puno po toj temi već napravila. Mogu sada ponoviti, donijeli smo povećanje roditeljskih i rodiljnih naknada, subvencioniranje stambenih kredita za mlade obitelji, veći obuhvat dječjeg doplatka, ulaganje za izgradnju vrtića i niz drugih mjera", zaključio je Plenković.