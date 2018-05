Zajednica žena 'Katarina Zrinski' - 'HDZ vodi politiku jačanja uloge žene u društvu'

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je da HDZ vodi politiku jačanja uloge žena u hrvatskom društvu, a glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio kako HDZ neće dopustiti da status i položaj žena u Hrvatskoj bude dominantno tema ljevice.

'HDZ vodi politiku afirmiranja uloge žena, ravnopravnosti žena i muškaraca te njegovanja obiteljskih i tradicionalnih kršćanskih vrijednosti kako bi žene bile što prisutnije u hrvatskom društvu,' istaknuo je Plenković u govoru u četvrtak navečer u Splitu na obilježavanju 19. obljetnice osnutka Zajednice žena HDZ-a 'Katarina Zrinski.'

Po njegovim riječima Zajednica, koja broji 70.000 članica, 19 godina igra nezaobilaznu ulogu u cjelokupnoj politici stanke. Podsjetio je kako je u sadašnjoj Vladi pet HDZ-ovih ministrica i jedna ministrica kolacijskog partnera (HNS), te da u Hrvatskom saboru HDZ ima 11 zastupnica, a u Europskom parlamentu tri. HDZ ima četiri gradonačelnice i 15 načelnica općina, rekao je.

Upravo je HDZ, kazao je, proteklih mjeseci pokazao da je predvodnik u suzbijanju nasilja nad ženama i da želi institucionalno, zakonski, financijski i operativno zaštititi žene od nasilja u Hrvatskoj. Naglasio je kako HDZ nije stranka koja će zatvoriti oči i praviti se da nema tog problema, te će se protiv nasilja nad ženama boriti svim sredstvima, prevencijom, kao i mjerama koje daje kazneno i prekršajno zakonodavstvo.

'I tu ću biti do kraja čvrst i dosljedan bez ikakvih dilema i otklanjat ću sve prepreke, bile one kvazisvjetonazorske, ideološke, koje se miješaju s temom s kojom se ne trebaju miješati. Do kraja ću tu biti odlučan i odvažan jer znam da radim dobro, a i na europskoj razini ćemo riješiti problem koji je ova konvencija (Istanbulska) imala ovdje jer su se miješali lončići u hrvatskoj javnosti i doživjeli smo jedan orkestrirani animozitet, koji nas ne može oslabiti nego nas može samo ojačati,' kazao je Plenković.

Kao što ministrice Nadu Murganić i Martinu Dalić nisu oslabile inicijative oporbe o izglasavanju nepovjerenja, 'jer smo stali iza njih i kao Vlada i kao stranka i kao prijatelji i kao parlamentarna većina, tako ćemo se ponašati pred svim izazovima koji god bili pred nama,' poručio je Plenković.

'Jačanje ozbiljnih i odgovornih stranaka je bitnije nego ikad'

'Nikad nisam bio uvjereniji kako je potrebna politika jačanja mainstreama, ozbiljnih i odgovornih stranaka koje imaju ljude, programe i odvažnost da poduzimaju hrabre iskorake za državu i društvo. Sada je to bitnije nego ikad,' poručio je Plenković.

Jandroković je istaknuo kako je stvorena percepcija da se temom statusa žena u hrvatskom društvu više bave lijeve stranke.

'Došlo je vrijem da se to promijeni. Ta tema ne smije više biti tema ljevice, o tome mora progovoriti i naša stranka, puno snažnije no što se to čulo do sada,' poručio je Jandroković. HDZ kao stožerna stranka desnog centra, rekao je, daje svoju platformu da se o statusu i ulozi žena progovori s pozicija desnog centra.

Predsjednica Zajednice žena HDZ-a 'Katarina Zrinski', ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić je istaknula kako je u Hrvatskoj 'demografija pitanje svih pitanja,' dodavši kako su demografski problemi nastajali godinama, a sadašnja Vlada ih nastoji prevladati.

'Stabilna obitelj je temelj hrvatskog društva i na tomu HDZ gradi svoju politiku,' poručila je Murganić.