Predstavljanje projekta CO2MPENSATING BY PLANTING

U zagrebačkom Botaničkom vrtu, povodom Dana planete Zemlje, u srijedu, 21. travnja 2021. godine predstavljen je novi, jedinstveni ekološki projekt CO 2 MPENSATING BY PLANTING – prvi hrvatski program za nadoknadu emisija CO 2 sadnjom stabala.

Projekt CO 2 MPENSATING BY PLANTING organiziraju Savez izviđača Hrvatske, tvrtka HEARTH i Hrvatske šume kao inovativni odgovor na posljedice klimatskih promjena koje prepoznajemo kao jednu od najvećih prijetnji čovječanstvu danas. Ovo je prvi ovakav program u Hrvatskoj, ali i čitavoj regiji, a namijenjen je tvrtkama i drugim organizacijama koje sadnjom stabala žele nadoknaditi proizvedene emisije CO 2 i neutralizirati vlastiti ugljični otisak te postati pozitivan primjer brige za okoliš i zajednicu.

Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom i Energetskim institutom Hrvoje Požar.

Prvi partneri projekta su tvrtke Coca-Cola HBC Hrvatska i Raiffeisenbank.

Foto: HEARTH d.o.o

Kako prigodno povodom Dana planete Zemlje navode organizatori, klimatske promjene jedna su od najvećih prijetnji čovječanstvu danas, a naše djelovanje sada odredit će u kakvu ćemo svijetu živjeti za 10, 20 ili 50 godina. Učinci klimatskih promjena vidljivi su nam lokalno, ali i u čitavom svijetu. Upravo je sadnja stabala, zahvaljujući njihovoj prirodnoj sposobnosti upijanja i vezanja CO 2 , način kako se vrlo učinkovito i jednostavno može boriti protiv klimatskih promjena. Pošumljavanjem možemo djelomično ili u potpunosti neutralizirati ugljični otisak pojedine tvrtke, organizacije ili zajednice.

Projekt CO 2 MPENSATING BY PLANTING omogućava upravo TO – svaka tvrtka, organizacija, ali i pojedinac, mogu na više lokacija u Hrvatskoj, posaditi svoja stabla ili čak čitavu šumu i na taj način nadoknaditi proizvedene emisije CO 2 i dijelom ili u potpunosti neutralizirati svoj ugljični otisak.

Foto: HEARTH d.o.o

„Organizacijom sada već najveće europske kampanje pošumljavanja požarišta, naše Boranke, u kojoj su izviđači u 3 godine, zajedno s brojnim partnerima, okupili više od 7,000 volontera i posadili više od 85,000 stabala na požarištima Dalmacije, stekli smo dragocjeno iskustvo. No sadnja stabala i nadoknada proizvedenih emisija CO 2 u ovom novom projektu nisu same po sebi cilj, već sredstvo kako ukupno umanjiti štetne emisije CO 2 i odgovornije se ponašati prema prirodi i okolišu. Organizacijom edukativnih radionica u školama, praktičnim edukacijama u prirodi, javnim informativnim kampanjama te edukacijom tvrtki i njihovih zaposlenika, želimo osvijestiti ulogu i odgovornost svih nas u zagađenju koje stvaramo te potaknuti građane, tvrtke i zajednicu na odgovornije ponašanje.“ – najavio je Dan Špicer, voditelj projekta i Poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske.

Organizatori su predvidjeli i da tvrtke koje uđu u projekt CO 2 MPENSATING BY PLANTING trebaju izraditi vlastiti izračun ugljičnog otiska te se obvezati na aktivnosti smanjenja emisija CO 2 . Onaj dio emisija koje se neće moći smanjiti na druge načine, moći će se nadoknaditi kroz projekt sadnjom stabala.

Foto: HEARTH d.o.o

„Tvrtke korisnici projekta imaju pravo na poseban certifikat CO 2 MPENSATING BY PLANTING. Njegovim korištenjem pokazuju da svoju CO 2 emisiju kompenziraju sadnjom stabala, no još važnije od toga, pokazuju i preuzimaju dugoročnu odgovornost i brigu za okoliš u kome žive i djeluju, kao i svoju usmjerenost da taj okoliš učine boljim i zelenijim za sve nas.„ – izjavio je Damir Ciglar, direktor tvrtke HEARTH.

Institucije s kojima je postignuta suradnja na ovom jedinstvenom projektu, sa stručne strane pomažu u realizaciji projekta i provedbi edukativnih aktivnosti. Hrvatske šume glavni su suorganizator projekta i odgovorni za odabir lokacija pošumljavanja, nadzor i provedbu volonterskih akcija sadnje, nabavku sadnica i njihovo održavanje. Stručnjaci Hrvatskih šuma sudjelovat će u provedbi edukativnih aktivnosti i edukacijama volontera u akcijama sadnje. Energetski institut Hrvoje Požar provodi izračune ugljičnog otiska s akcijskim planovima i strategijom smanjenja ukupnih emisija CO 2 pojedine tvrtke te pomaže u izračunu količina i vrste emisija koje će se nadoknaditi sadnjom stabala. Hrvatski šumarski institut, sa stručne će strane pomoći u odabiru sadnih vrsti otpornih na klimatske promjene te kalkulaciji apsorpcije CO 2 po pojedinoj posađenoj površini, a pomoći će i u provedbi edukativnih aktivnosti.

„Koliko god klimatske promjene osjeća čovjek, šuma ih osjeća još i znatno više, i to kroz globalno zatopljenje, duga razdoblja suša, snažne i olujne vjetrove, razorne požare, napade brojnih štetnika i slično. No šuma je istodobno i naš najveći saveznik protiv klimatskih promjena i stoga joj moramo pomoći da bude u stabilnom i vitalnom stanju kako bi podnijela sve što joj one donose. Hrvatske šume stalno rade na obnovi šuma i podizanju njihove kvalitete, a drago nam je da je i javnost sve više senzibilizirana za pitanje očuvanja šuma, što pokazuje i ovaj projekt koji smo sa zadovoljstvom prihvatili i uključili se u njega, a sasvim sigurno će doprinijeti i podizanju svijesti o tome kako pokušati ublažiti razorne posljedice klimatskih promjena.“ – izjavio je Igor Fazekaš, član Uprave Hrvatskih šuma.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cjelokupni projekt CO 2 MPENSATING BY PLANTING, akcije pošumljavanja i edukacije, financiraju tvrtke partneri projekta. Da kompanije itekako prepoznaju svoju odgovornost za bolju i zeleniju budućnost i dobrobit za okoliš, kao i spremnost da vlastitim primjerom smanje svoje emisije CO 2 , a preostale emisije nadoknade sadnjom stabala u Hrvatskoj, potvrđuje i ulazak u projekt prve dvije velike kompanije – Coca-Cola HBC Hrvatska i Raiffeisenbank.

„Coca-Cola HBC Hrvatska kontinuirano ostvaruje suradnje na vlastitim projektima ili pruža podršku drugim inicijativama usmjerenim poticanju pozitivnih društvenih i ekoloških vrijednosti u zajednici. Predanost viziji održive budućnosti svih nas snaga je našeg poslovanja pomoću koje uspješno dostižemo zadane ciljeve u području održivosti, uključujući i smanjenje utjecaja naših proizvodnih procesa na okoliš. Najnovijim Izvješćem o održivom poslovanju naše tvrtke za 2019. godinu potvrdili smo smanjenje emisija CO 2 za 14 % u razdoblju od dvije godine, a inovacijama u proizvodnji i ambalaži naših proizvoda procjenjujemo kako ćemo tijekom ove godine postići smanjenje od 400 tona CO 2 . Ponosni smo i na činjenicu kako 100 % električne energije koju upotrebljavamo dolazi iz obnovljivih izvora. Ovaj projekt se stoga prirodno nadovezuje na naše višegodišnje napore s ciljem smanjenja vlastitog ugljičnog otiska te smo zahvalni organizatorima na inovativnoj ideji i prepoznavanju naše tvrtke kao neizostavnog partnera“, rekla je Mirjana Brlečić Bujanić, rukovoditeljica Službe za javne i regulatorne poslove u Coca-Coli HBC Adria.

„Kao održiva banka, želimo smanjiti naš karbonski otisak i biti predvodnik inicijativa koje pozitivno utječu na okoliš. Izračunali smo da je naš CO 2 otisak u 2019. iznosio 303 tone. Čvrsto smo odlučili da moramo djelovati, pa ćemo volontiranjem posaditi 2 000 stabala ove godine. Do 2030. ciljamo biti potpuno CO 2 neutralni i kao banka postati lider održivog razvoja i inicijativa. Odlučili smo financirati investicije koje ujedinjuju ekonomski i ekološki razvoj. Održivost je ključan dio našeg poslovanja i najvažniji filter kroz koji ćemo provući svaku našu poslovnu odluku. Tako smo već prestali financirati one investicije koje su povezane s ugljenom. Pogotovo mi, u financijskoj industriji, možemo snažno doprinijeti dekarbonizaciji gospodarstva i naših života. Kroz našu inicijativu Yellow goes Green aktivno podržavamo klijente u zelenim investicijama, a naše kolege educiramo kako biti održiv na svom radnom mjestu.“ – izjavila je Sara Foršek, voditeljica održivosti u Raiffeisenbank.

Organizatori najavljuju početak akcija sadnje i edukativnih aktivnosti već ovu jesen. Akcije sadnje i edukacije održavat će se svako proljeće i jesen, a očekuje se ulazak u program brojnih domaćih i stranih kompanija te uključivanje velikog broja građana.

Više o samom projektu može se vidjeti na web stranici www.compensatingbyplanting.com.

Za sve ostale informacije slobodno se obratite voditelju projekta CO2MPENSATING BY PLANTING Danu Špiceru na e-mail dan.spicer@scouts.hr ili na mobitel 099 3138 681.