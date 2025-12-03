Predsjednik turističke zajednice upozorio turistički sektor: 'Imali smo ogroman minus ovo ljeto'

Hotelijeri su ove godine radili dobro, s visokom popunjenošću kapaciteta, ali i uz pritisak rasta troškova posebice rada i hrane koji su rasli brže od prihoda, što umanjuje investicijski potencijal, a time i konkurentnost, rečeno je u srijedu na kongresu hotelijera.

Kongres u organizaciji Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) i Hrvatske udruge turizma (HUT) u partnerstvu s tvrtkom IstraTech, okupio je hotelijere i predstavnike institucija koji će u dva dana, 3. i 4. prosinca, raspraviti niz aktualnih tema i trendova iz sektora, s naglaskom na 2026. godinu. Predsjednik UPUHH-a i direktor HUT-a Veljko Ostojić ocijenio je da je 2025. bila godina tržišne stabilizacije turizma bez velikih iznenađenja, ali da ostaje izazov izrazite sezonalnosti turizma, koju hotelijeri i kampovi za razliku od drugih vrsta smještaja smanjuju povećanjem popunjenosti i dana rada.

“Rast troškova utječe na prodajne cijene iza kojih kod hotela stoji odgovarajuća kvaliteta i popunjenost. Iako možemo reći da je 2025. bila turistički uspješna čemu se nadamo i u 2026., ipak pitanje troškova ostaje veliki izazov, posebice kod plaća kod kojih se približavamo prosjeku u Europi i na Mediteranu. Pritom treba znati da su plaće u našem sektoru od 2020. do 2025. porasle više od 50 posto i da nam je jedino jamstvo uspjeha zadovoljan radnik, ali ukupna razlika prihoda i troškova odnosno profitabilnost ipak bi trebala biti veća kako bi se osigurala sredstva za nove nužno potrebne investicije”, rekao je Ostojić.

Potkrijepio je to podacima prema kojima su troškovi rada u hotelijerstvu od 2020. do 2025. rasli iznad 51 posto, a u EU i na Mediteranu 37 posto, dok su cijene hrane u prvih devet mjeseci ove godine u Hrvatskoj rasle 4,9 posto, a u EU 2,8 posto. To, kako je rekao, utječe na cijene, a ako se tako nastavi hotelijeri bi 2026. mogli očekivati nižu profitabilnost.

Podcrtavajući vrijednost hotelskih investicija, iznio je kako podaci iz analize 20 većih hotelskih investicija u proteklih deset godina pokazuju da one kroz osam godina rezultiraju novostvorenom vrijednošću jednakoj visini investicije, a poduzeća koja investiraju u razdoblju od 12 godina kroz fiskalna i parafiskalna davanja državi dodatno uplate ukupnu vrijednost investicija.

Puno zemalja potiče investicije u hotelski sektor i stoga ako Hrvatska kako se stalno ističe želi brži rast hotelskih kapaciteta, za to bi trebalo dati određene poticaje, rekao je Ostojić. S cijenama u turizmu i hotelijerstvu Hrvatska je prema njegovoj ocjeni, došla “negdje na gornju razinu”, no tržište određuje kakve će biti, a hotelijeri će biti “jako pažljivi” s formiranjem cjenovne politike za 2026.

Što se tiče ove godine, kaže da je u prvih deset mjeseci prihod od smještaja rastao 8,2 posto u odnosu na isto vrijeme 2024., dok je kao rezultat bržeg rasta troškova od prihoda naveo dodatno smanjenje EBITDA marže s 28,2 posto u 2024., na 26,6 posto očekivane EBITDA marže u 2025. godini. “Iako je u 2025. došlo i do blagog povećanja broja hotelskih kreveta, ipak je u hrvatskom turizmu i dalje izrazito nepovoljna ukupna smještajna struktura u kojoj je od gotovo dva milijuna kreveta oko 1,5 milijuna u objektima za kratkoročni turistički najam, što nije održivo”, rekao je Ostojić.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina čestitao je hotelijerima i cijelom sektoru na uspješnoj godini, koja donosi oko dva posto više dolazaka turista i oko jedan posto više noćenja nego u 2024., kao i rast prihoda. Naglasio je važnost pred i posezone, s posebnim doprinosom hotela i kampova uz ocjenu da ide u prilog cjelogodišnjeg i održivog turizma. “Za 2026., ako ne podignemo cjenovnu konkurentnost, konkretno ako ne bude korekcije cijena pa i mogućeg i spuštanja tamo gdje nije povećana kvaliteta, prilično sam siguran da nećemo imati rekordnu godinu kao 2025.”, rekao je Glavina.

Dodao je kako svi trendovi pokazuju da će turistima u 2026. cijena opet biti glavna za izbor putovanja i odmora. “Zato je sada zadnji trenutak da shvatimo što trebamo raditi te posebice s obzirom na geopolitičke i ekonomske situacije na mnogim tržištima, moramo ne samo u turizmu nego i u drugim povezanim sektorima naći način da i cijenama budemo što konkurentniji i priredimo ponudu koja će biti privlačna”, upozorio je ministar.

Ministar, kao i direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić najavili su za 2026. veliko povećanje sredstava za promociju i marketing, čime će se također pokušati doći do povećanje broja dolazaka i noćenja. Glavina je rekao da je iz državnog proračuna za HTZ u 2026. predviđeno oko 40 posto više sredstava nego za 2025. godinu. Staničić je na pitanje novinara otkrio i da će proračun HTZ-a za 2026. biti oko 53 milijuna eura, od čega oko 42 milijuna ide operativno za HTZ, a ostalo za financiranje projekata turističkih zajednica, kao i da se planira puno više oglašavanja pred i posezone.

I on je govorio o previsokim cijenama i iznio podatak da je u špici ovogodišnje sezone, u srpnju i kolovozu, zabilježeno 745 tisuća noćenja manje nego u istom periodu lani. “Kad to pomnožimo s potrošnjom, dolazimo do podatka da smo u špici sezone ostvarili 140 milijuna eura prihoda manje nego prošle godine, a to nije malo”, kaže Staničić, kako ga je citirao Jutarnji list.