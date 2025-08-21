Naši Portali
U TELEVIZIJSKOM INTERVJUU

Predsjednik Litve: Spremni smo poslati vojnike i opremu u mirovnu misiju u Ukrajinu

Federal President Steinmeier in Lithuania
Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
21.08.2025.
u 04:00

Naglasio je kako će broj vojnika odrediti parlament.

Litva bi bila spremna doprinijeti vojnicima i opremom bilo kojoj mirovnoj misiji u Ukrajini, rekao je u srijedu predsjednik Gitanas Nauseda u televizijskom intervjuu.

„Spremni smo doprinijeti s onoliko vojnika koliko parlament dopusti za mirovne operacije, a također i vojnom opremom“, rekao je Nauseda komercijalnoj televiziji TV3.

Usred ubrzanih diplomatskih napora za okončanje rata, zapadne zemlje raspravljaju o mogućnosti slanja mirovnih trupa u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma između Moskve i Kijeva.
Federal President Steinmeier in Lithuania
