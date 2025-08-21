Predsjednik Litve: Spremni smo poslati vojnike i opremu u mirovnu misiju u Ukrajinu

Litva bi bila spremna doprinijeti vojnicima i opremom bilo kojoj mirovnoj misiji u Ukrajini, rekao je u srijedu predsjednik Gitanas Nauseda u televizijskom intervjuu.
„Spremni smo doprinijeti s onoliko vojnika koliko parlament dopusti za mirovne operacije, a također i vojnom opremom“, rekao je Nauseda komercijalnoj televiziji TV3.
Usred ubrzanih diplomatskih napora za okončanje rata, zapadne zemlje raspravljaju o mogućnosti slanja mirovnih trupa u Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma između Moskve i Kijeva.
