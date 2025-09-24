Predsjednik Irana u UN-u: 'Ne gradimo nuklearnu bombu'

Iran ne namjerava proizvesti nuklearno oružje, rekao je u srijedu na zasjedanju Opće skupštine UN-a iranski predsjednik Masud Pezeškijan, nekoliko dana prije mogućeg vraćanja međunarodnih sankcija Teheranu zbog njegova nuklearnog programa. "Ovdje, pred ovom skupštinom, ponovno kažem da Iran nikada nije težio niti će ikada težiti tome da proizvede nuklearnu bombu. Mi ne želimo nuklearno oružje", rekao je Pezeškijan.
Velika Britanija, Francuska i Njemačka (tzv. skupina E3) pokrenule su 28. kolovoza proces od 30 dana za ponovno uvođenje UN-ovih sankcija Iranu koji završava 27. rujna, optuživši Teheran da ne poštuje nuklearni sporazum iz 2015. sklopljen sa svjetskim silama čiji je cilj da ga spriječi da razvije nuklearno oružje.
Europske sile ponudile su da će odgoditi vraćanje sankcija do šest mjeseci kako bi omogućile prostor za pregovore o dugoročnom sporazumu ako Iran dopusti pristup UN-ovim inspektorima svojim nuklearnim postrojenjima, otkloni zabrinutosti u vezi svojih zaliha obogaćenog uranija i pregovara sa SAD-om. Pezeškijan je optužio tzv. skupinu E3 da je pokrenula proces vraćanja međunarodnih sankcija Iranu "po nalogu Sjedinjenih Američkih Država".
Rodom nisam iz Hlebina ali tezim vjerovati svima pa ponekad i onima koji su me ranije prevarili. Zelim vjerovati Irancima da nemaju namjeru graditi nuklearno oruzje ali me muci koncentracija uranija koju postizu u pogonima za koncentriranje! Do sada je dokumentirano i naden je nuklearni materijal u koncentraciji od 66%! U mirnodopske svrhe, medicinske, elektrane, brodovi (ledolomci), nikada nije potrebna koncentracija veca od 4.5%! Znanstvenici znaju da je za mirnodopsku upotrebu granica 5-6% opravdana. Jedino nuklearno oruzje zahtjeva koncentraciju vecu od 90% i to se postize stepenastim povecavanjem koncentracije 15%, 35%, 65%, 90+%. Pitam se sta su to Iranci pronasli da mirnodopska upotreba goriva zahtjeva 66+% koncentracije i taje s covjecanstvom podjeliti znanje koje bi koristilo svim ljidima svijeta ili lazu da nemaju namjere gradnje nuklearne bombe! Nadalje za znanstvene istrazivacke svrhe dovoljna je manja kolicina materijala 1 - 2 - 4kg ali kod iranaca je dokumentirana kojicina koncentriranog katerijala od preko 460kg! Zaista se pitam da li me netko drzi Hlebincem i zeli zloupotrebiti moju naivnost!