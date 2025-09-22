Pakistan i Saudijska Arabija u inat Izraelu pokazuju islamsko jedinstvo

Nedavni sporazum o zajedničkoj obrambenoj suradnji između Saudijske Arabije i Pakistana izazvao je brojne geopolitičke reakcije, a jedno od ključnih pitanja koje dominira analizama jest: Znači li ovaj sporazum da će nuklearni arsenal Pakistana biti na raspolaganju Rijadu? Dok saudijski dužnosnici izbjegavaju izravno potvrditi tu mogućnost, sam kontekst i sadržaj sporazuma upućuju na duboku institucionalizaciju suradnje koja otvara prostor za strateško odvraćanje na razini regije.



Sporazum je formalno predstavljen kao nastavak višegodišnjeg jačanja sigurnosne suradnje dviju zemalja, s ciljem osiguravanja obrambene stabilnosti Saudijske Arabije i Pakistana, ali i šire, zaljevskih i arapskih država, u slučaju vanjske agresije. Slično načelima NATO-a, vanjski napad na jednu stranu u ovom sporazumu tumači se kao napad na obje, što implicira da sva obrambena sredstva dviju zemalja, uključujući pakistansko nuklearno oružje, mogu biti mobilizirana u zajedničkoj obrani.