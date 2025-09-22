Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Hassan Haidar Diab
Autor
Hassan Haidar Diab

Pakistan i Saudijska Arabija u inat Izraelu pokazuju islamsko jedinstvo

22.09.2025. u 18:40

Sporazum o zajedničkoj obrambenoj suradnji između Rijada i Islamabada više je institucionalizacija postojećih odnosa nego radikalna promjena geopolitičke paradigme

Nedavni sporazum o zajedničkoj obrambenoj suradnji između Saudijske Arabije i Pakistana izazvao je brojne geopolitičke reakcije, a jedno od ključnih pitanja koje dominira analizama jest: Znači li ovaj sporazum da će nuklearni arsenal Pakistana biti na raspolaganju Rijadu? Dok saudijski dužnosnici izbjegavaju izravno potvrditi tu mogućnost, sam kontekst i sadržaj sporazuma upućuju na duboku institucionalizaciju suradnje koja otvara prostor za strateško odvraćanje na razini regije.

Sporazum je formalno predstavljen kao nastavak višegodišnjeg jačanja sigurnosne suradnje dviju zemalja, s ciljem osiguravanja obrambene stabilnosti Saudijske Arabije i Pakistana, ali i šire, zaljevskih i arapskih država, u slučaju vanjske agresije. Slično načelima NATO-a, vanjski napad na jednu stranu u ovom sporazumu tumači se kao napad na obje, što implicira da sva obrambena sredstva dviju zemalja, uključujući pakistansko nuklearno oružje, mogu biti mobilizirana u zajedničkoj obrani.

Ključne riječi
Palestina Pakistan Iran Izrael Saudijska Arabija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još