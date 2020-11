Predsjednik i premijer sad u sporu zbog dnevnog reda

Trakavica oko sazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost nastavljena je i jučer. Premijer Andrej Plenković prvo je na sjednici Vlade odbio informacije po kojima očekuje da ga predsjednik države Zoran Milanović osobno nazove telefonom kako bi dogovorili termin i dnevni red za sjednicu. Izvijestio je da je njegov šef kabineta Zvonimir Frka Petešić jučer na Pantovčak poslao dopis u kojem se predlaže sazivanje sjednice za 20. studenoga, dakle za sljedeći petak, s prijedlogom dnevnog reda od šest točaka. Koje su to točke Plenković nije otkrio, no nakon par sati o tome je ponešto rekao Milanović.

“Prilagodit ću se datumu”

Predsjednik je novinarima u Trogiru rekao kako će odgovoriti na poziv iz premijerova ureda, no i dalje inzistira da se sjednica VNS-a ne bi trebala dogovarati na razini dvaju ureda, već u kontaktu između predsjednika Vlade i države. – Nije problem u datumu, rekao sam da ću se prilagoditi. I hoću, stvarno. Međutim, on na vrlo čudan način inzistira na dopisivanju preko svog kaluđera, koji onda u ime vladike piše u upravnom govoru što predsjednik Vlade misli – kazao je Milanović, uz napomenu da premijeru nije bio problem da mu se osobno obrati vezano za donošenje Nacionalne razvojne strategije.

Predsjednik je pritom otkrio da je Plenković odbio dio dnevnog reda koji mu je predložio dva dana prije, među ostalim i točku o kršenju Daytonskog sporazuma u Federaciji BiH.

– To mi je neobično, ja ću ga još jednom zamoliti da se i to razmatra – rekao je Milanović, uz napomenu da ga takav Plenkovićev stav čudi. – Plenković je preko svog šefa kabineta poručio da to treba širom temom obuhvatiti, položaj svih Hrvata od Novog Zelanda preko Antarktika, što je pogrešno, jer samo su u BiH Hrvati konstitutivan narod. Dakle, iz nekog razloga on bježi od te teme, što će morati objašnjavati ne meni, nego nekim drugima – izjavio je Milanović.

Plenković, pak, uzvraća da Milanović laže i tvrdi da Frka Petešić u pismu Pantovčaku nije predložio da se raspravlja o Hrvatima na Novom Zelandu, nego isključivo o njihovu položaju u susjednim zemljama. Doista, međutim, čudi Plenkovićevo odbijanje da kršenje Daytonskog sporazuma bude posebna tema na sjednici s obzirom na to da je premijer tu temu “gurao” na sjednicama Europskog vijeća, kao i na bilateralnim susretima pa se na prvu ruku čini kako bi problem mogao biti u činjenici da u posljednje vrijeme ovom temom dominira Milanović, posebno nakon što je u Zagreb pozvao Milorada Dodika.

Problematična tema

Upućeni, međutim, kažu kako je stvar puno kompleksnija te kako je pitanje je li mudro ovu temu na ovoj razini otvarati uoči lokalnih izbora u BiH u nedjelju. Uvjereni su da bi to moglo dodatno mobilizirati Bošnjake da u miješanim sredinama izaberu hrvatske predstavnike umjesto Hrvata, o čemu govori i nedavna otvorena poruka Bakira Izetbegovića da bi Hrvati mogli dobiti “Komšiće” na svim razinama.

