Pravna klinika uključila se u pružanje pravne pomoći stradalima u potresu

Pravna klinika aktivno se uključila u pružanje pravne pomoći stradalima i oštećenima u potresu na području Siska, Gline i okolice. Svjesni da brojni naši sugrađani nemaju pristup ni osnovnoj infrastrukturi, a kamoli mobilnim uređajima i internetskoj vezi, Pravna klinika osnovala je zasebnu ad hoc grupu koja će pomoći strankama pravodobno i potpuno ispuniti obrasce i prijaviti štetu, ali pružiti i ostale osnovne pravne informacije u vezi sa saniranjem posljedica potresa.

Zainteresirane stranke mogu nam se javiti od ponedjeljka do petka od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na telefon +385 97 6529 903.Dežurni student pomoći će strankama ispuniti obrazac preko telefona, a po potrebi će preuzeti i druge njihove predmete (posebno ako su vezani za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi).

Video: Majske Poljane: U trenutku potresa bio na tavanu, spasio sina i punicu

Dodatno, planirane su grupne posjete pogođenim područjima. Prvi odlazak bit će u petak, 8. siječnja 2020. u 11 sati na adresi Kralja Tomislava 6, Glina ispred "Šerifa". Tamo će građani moći dobiti nužne informacije o saniranju posljedica potresa, kao i mogućnostima dobivanja besplatne pravne pomoći. U koordinaciji s partnerskim udrugama planiran je i odlazak na ciljana seoska područja van urbanih sredina, kako bi svim građanima omogućili pristup pravnoj pomoći u ovim teškim vremenima, priopćili su iz Pravne klinike.