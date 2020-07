UŽIVO Mamić: Pokazalo se koliko je kampanja važna. Jugo: Kriza je imala utjecaj na rezultate

U studiju Večernjeg lista politički analitičari Božo Skoko, Mate Mijić i Damir Jugo komentiraju rezultate izlaznih anketa parlamentarnih izbora.

Prema njima, HDZ osvaja 62 mandata , Restart koalicija osvaja 43 mandata, Domovinski pokret 14, Most 9, Možemo! 8, Pametno/Fokus/Stranka s Imenom i Prezimenom 3 mandata i HNS 1.

20:10 – U studiju Večernjeg lista sada su Ankica Mamić i Damir Jugo, a s njima razgovara Lana Kovačević.

Mamić: Iznenadilo me da je HDZ postigao toliko veliku razliku. Rekla sam da očekujem relativnu pobjedu HDZ-a, vidjet ćemo do kraja, izlazne ankete su u pravilu vrlo točne. Rekla sam da će platforma Možemo i Most imali najbolje kampanje, kampanja je izuzetno važna, to se na ovim izborima pokazalo. Restart koalicija je imala najlošiju moguću kampanju, dok su dvije četvrte opcije imale odlične kampanje iz kojih su izlazile poruke optimizma. Pokazalo se da su kampanje izuzetno važne i da mogu napraviti tu veliku razliku. HDZ-ova kampanja nije bila toliko dobra, ali je bila bolja od Restartove, ali HDZ-ovi birači svi izlaze i glasaju. Velikih iznenađenja nema osim te velike pobjede HDZ-a u odnosu na Restart koaliciju.

Jugo: Birači Domovinskog pokreta i Mosta nisu poremetili HDZ. HDZ je vjerojatno zagrabio nešto glasova iz centra, onoga koji se činio nedostižnim, privukao je i dio onih plivajućih birača, koji procjenjuju od izbora do izbora kome će dati povjerenje. Iz ovog rezultata mogli bi povući dvije paralele. Prvi je, dogodilo se očigledno da je ova kriza imala utjecaj na rezultate. To je savršeno jasno. Činjenica je da ljudi glasanjem za HDZ su znali što biraju, gledali su ih četiri godine, znali su što ih čeka u borbi s koronavirusom. S druge strane su imali Restart koaliciju koja je slabo komunicirala, lidera Restart koalicije koji je bio apsolutno neuvjerljiv, na debatama nije bio toliko loš koliko smo očekivali, ali opet je bio lošiji od Plenkovića. To se prelilo na raspoloženje birača. Nešto slično se dogodilo u Engleskoj na zadnjim izborima. Laburisti su bili blago u prednosti kroz kampanju, ljudi su došli na izbore, začepili nos i glasali za Konzervativce. To se dogodilo i ovdje.

Mamić: Zagreb su obje velike stranke zapustile. Zagrebački potres je još pojačao osjećaj građana Zagreba da nije adekvatno vlast odgovorila za sve što se događalo. Možemo je zapravo pobijedila u I. izbornoj jedinici. Oni su do potresa bili jedna krajnje lijeva opozicija, njima je taj iznenadni događaj pomogao. Oni su digli izlaznost u Zagrebu.

19:45 – Domovinski pokret osvaja 16 mandata, mnogi misle da je i ovo iznenađujuće dobar rezultat?

– Unutar granica očekivanja su, nisu nikakvo iznenađenje ni podbačaj. Za njih je bilo zabrinjavajuće što im je kampanja vrhunac dosegnula deset dana prije izbora. Da su izbori bili za mjesec dana, završili bi i gore. Ovo je rezultat na kojih se da graditi – kaže Mijić.

U kojem će smjeru Plenković ići?

– Razgovarat će s dijelom Domovinskog pokreta, hoće li svi biti, to ćemo tek vidjeti. Dio sasvim sigurno hoće. HDZ ima načine kako si osigurati većinu ako im malo nedostaje. Vladajuću većinu će Plenković brzo složiti.

Osam mandata platforma Možemo?

– Pokazali su trend ubrzanog rasta u zadnji čas kao što je to bio Most, ni njima nitko 2015. nije davao 18 mandata. To je jako profilirana skupina, zna se njihov sustav vrijednosti, no pitanje je jesu li zbog toga glasali ljudi za njih ili zato što se bore protiv Bandića. Za njih je jako važno što dolaze lokalni izbori, na krilima ovih rezultata mogu napraviti ogroman rezultat koji će SDP dovesti u velike probleme – smatra Mijić.

19:40 – Andrej Plenković ima svoju viziju HDZ-a, to je vizija centrističke stranke. Sada je dala prve plodove. Može li van kriznih okolnosti takav koncept pobijediti, to će se tek vidjeti, ljudi su glasovali za onu opciju koja je najsigurniji izbor za voditi zemlju u krizi. HDZ je najveći pobjednik izbora – kaže Mijić.

19:35 – U studiju Večernjeg lista sada je analitičar Mate Mijić.

– Iznenadio me rezultat HDZ-a. Za HDZ je taj rezultat bolji nego 2016. godine. Od te godine dogodili su se veliki lomovi, od Agrokora, Istanbulska konvencija, referendum Narod odlučuje, koronakriza, napuštanje ministara. Pojavio se Miroslav Škoro, ni Most nije otišao u bezdan. Unatoč tome Andrej Plenković ostvaruje bolji rezultat nego 2016., to je za skinuti kapu i Andreju Plenkoviću i njegovoj trenutnoj administraciji – kaže Mijić i pojašnjava zbog čega je, prema njegovom mišljenju, došlo do podbačaja SDP-a.

– Dva su razloga za to. Užasno nisko energična kampanja Restart koalicije. To je bila jedna velika limunada bez jasnih poruka, jedna dosadna kampanja u kojoj je vrhunac genijalnosti bilo da jedan od glavnih ljudi sam sebi propisuje samoizolaciju i onda po vlastitoj preporuci iz te samoizolacije izlazi nakon tri dana. To je samo po sebi jedan pokušaj stvaranja cirkusa da se privuče pozornost. Kad glavna oporbena snaga mora raditi cirkus da privuče pozornost to znači da nema baš rješenja – smatra on i dodaje:

– Drugi razlog je to da je onaj dio ideološki centra vagao između Plenkovića i Bernardića, donijeli su odluku da je Plenković puno bolji izbor. Bernardić je bio i najslabija i najjača karika te Restart koalicije. Na listama imamo lica koji su bili ministri u Račanovoj vladi. Loš sastav lista, malo ideja, nisu pobudili povjerenje ni svojih birača što pokazuje rezultat platforme Možemo koja je ljevija od SDP-a – kaže Mijić.

19:30 – Škoro nije uspio dati odgovore na ona pitanja koja muče Slavoniju. Može biti zadovoljan, ali sigurno nezadovoljan s onime što je napravio u Slavoniji – komentirao je Skoko rezultat Domovinskog pokreta u Slavoniji.

Ako ovako ostane, SDP će imati manje mandata nego što je prije četiri godine osvojio Zoran Milanović. Što to znači za Davora Bernardića?

– Mislim da je došlo do pogrešnog dojma u javnosti. Kada je SDP osvojio dosta mandata na europskim izborima, kada je Milanović postao predsjednik. No, to nisu bile zasluge Davora Bernardića niti SDP-a. Milanović je donio sam sebi pobjedu. Europski izbori su bili splet okolnosti gdje je Bernardić stavio dosta široku listu. SDP se u međuvremenu nije reformirao, životarili su, a tabu tebe su prešućivane. Ako rezultati ostanu ovakvi, onda čak oni koji su se primirili će dobiti novi motiv da krenu u borbu rušenja svoga predsjednika. Ako ostane ovakav rezultat to bi mogao biti kraj Davora Bernardića.

– U HDZ-u nisu griješili u ovoj kampanji, očito su to ljudi honorirali – smatra Skoko.

Kako se postavio DIP, očekujete li probleme idućih dana?

– Sigurno će pojedini gubitnici pokušati dovesti u vezu samu legitimnost izbora, to neće biti moguće, Ustavni sud je brzo reagirao, nitko nije bio diskriminiran, svi su imali jednaka prava.

Ne znamo je li predsjednik Milanović iskoristio svoje Ustavno pravo?

– Drago mi je što se nije miješao u kampanju, dobro je što ne sudjeluje u kampanji, da smo demokratski zrelije društvo. Drago bi mi bilo da je glasovao i ukazao građanima na moć glasačkog listića, to bi bilo dobro za razvoj demokracije.

19:25 – Možemo je definitivno veliki pobjednik. SDP mora naučiti lekciju, nisu dobro poentirali ni oko potresa, ni oko borbe s Bandićem, kako pridobiti grad i građane. Most je doživio svojevrsnu renesansu dolaskom novih ljudi na liste, prije svega bračnoga para Raspudić i Marina Miletića u Rijeci. Promijenili su imidž staroga svadljivog mosta, ljudi su honorirali tu jednu vjerodostojnost – rekao je Skoko.

– Što se tiče Dalije Orešković, ovoga puta je išla daleko mudrije. Ušla je u koaliciju s dosta širokom frontom, borili su se jedno kreativnom školskom kampanjom – kaže Skoko.

19.20 – Kako je došlo do ovako neočekivanih rezultata?

– Do toga je došlo u samom finišu kampanje, popustile su mjere, povratak koronavirusa ponovno je vratio u fokus tu jednu ozbiljnost, ljudi su se zabrinuli za budućnost, svi napadi SDP-a su bili poprilično pogrešni. Optužili su za politizaciju Stožer, tražili zatvaranje, izgubili su se u svojoj strategiji. S druge strane, SDP je jako pogriješio zato što su zazivali promjene, ali mi ni u jednom trenutku nismo vidjeli nekakav ozbiljan plan, konkretno ozbiljan plan za borbu protiv korone. Nismo vidjeli nova lica koja bi nas trebala voditi iz krize, a u sučeljavanjima je Bernardić ostavio loš dojam – smatra Skoko.

Komentirao je i rezultate Domovinskog pokreta.

– Miroslav Škoro i njegova ekipa mogu biti zadovoljni, oni će biti u mogućnosti zajedno s HDZ-om sastaviti Vladu bez žetončića i malih opcija.

19:16 – Rezultati su apsolutno iznenađujući uspoređujući s anketama tijekom kampanje. Ankete su prilično precizne. Teško je očekivati nekakvu radikalniju promjenu. Na dobitku i gubitku će biti neke manje opcije, ovo je nenadoknadiv gubitak za SDP. Samo smo kolegica Ankica Mamić i ja rekli da će HDZ biti relativan pobjednik. HDZ može slaviti večeras, razlika je toliko velika da nema nikakve šanse da se nadoknadi, da Restart u ovakvim okolnostima može sastaviti vladu – kaže Božo Skoko.

19:15 – Prvi je u studiju analitičar Božo Skoko. Emisiju vodi Petra Maretić Žonja.