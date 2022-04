Plenković na sjednici Vlade zahvalio Miloševiću, Aladroviću i Ćoriću: Nadam se novoj suradnji

Danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana sjednica Vlade.

Uoči sjednice Vlade ministar gospodarstva Tomislav Ćorić potvrdio je da odlazi iz Vlade i na njegovo mjesto dolazi bivši HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović.

Obraćanje Plenkovića

O sindikatima

Jučer smo razgovarali, hvala Aladroviću koji je bio na čelu pregovaračkog tima i uspješno su završili pregovori. Mi smo potvrdili naše napore za povećanje plaća, dizanje ekonomskog standarda. Jučerašnji dogovor nije iznimka, to je konzistentna politika naše vlade. Podsjećam se da osnovica nije mijenjala od 2012. godina za vrijeme prošlih vlada. Mi smo je mijenjali i prije, a jučer za 4 posto. regres, darove, dnevnice i terenski dodatak smo povećali. Učinili smo puno i kroz granske sporazume, koeficijente, porezna rasterećenja. Plaće su u našem dosadašnjem mandatu rasle do 25 do 40 posto.

Jučer smo postigli dogovor na se povećava iznos za sistematske povećan s 500 na 1200 kuna, da smo se dogovorili oko povećanja troška za prijevoz s jedne kuna na 1,35 kuna plus korektivni mehanizam od 10 posto u varijanti da se povećava cijena goriva. I treće, najvažnije, to je osnovica, tu smo postigli kompromis, 4 posto od 1. svibnja, poslali smo time važnu poruku, postigli smo vrlo važni kompromis.

Prosječna plaća je u našem mandatu rasla za 32 posto, za oko 1800 kuna!

Podigli smo minimalnu plaću, sa 330 na 500 eura. Napravili smo iskorak i za one koji su imali najmanja primanja. Hvala Aladroviću i ostalim ministrima.

O reformama

Danas je vrlo važna sjednica vlade jer usvajamo novi plan reformi. Pripremili smo ovaj program na tragu lanjskog dokumenta, on se bazira na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

O uvođenju eura

Danas ćemo donijeti konačan prijedlog zakona. Vjerujemo da kada Hrvatski sabor izglasa ovaj zakon da idemo prema kraju kako bi nastavili uvođenje eura.

O izborima u Francuskoj i Sloveniji

Dobro je da je u Francuskoj ponovo izabran Macron, za naše partnerstvo. Što se tiče Slovenije, ja čestitam Golobu, očekujemo da nastavimo unaprijeđivati odnose naših naroda. I da imamo dobru suradnju.

Zahvale premijera

Premijer Andrej Plenković na kraju sjednice Vlade zahvalio je trojici ministara u odlasku, na njihovu doprinosu koji su dali u radu Vlade, izrazivši nadu da će ponovno surađivati "možda čak i u istome svojstvu".

Premijer je tako i službeno potvrdio da iz Vlade odlaze potpredsjednik Boris Milošević, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić te ministar rada, mirovinskog sustav, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Želim zahvaliti, budući da je ovo zadnja sjednica Vlade za potpredsjednika Miloševića, ministra Aladrovića i ministra Ćorića, njima na doprinosu u radu Vlade, rekao je premijer.

"Nadam se da će prigode biti da ponovno surađujemo, a možda čak i u istom svojstvu. Hvala vam lijepa", dodao je premijer te zaključio sjednicu.