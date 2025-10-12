Naši Portali
NEOBIČNA SITUACIJA

Pozvana je i policija: Dijete povuklo kozu za rog, a onda je nastao kaos u Zoološkom vrtu

U Zoološki vrt u Zagrebu stigle dvije prinove patuljastih kozlića
12.10.2025.
u 16:56

Radilo se o mini kozi iz ograđenog dijela "Dječji Zoo", gdje posjetitelji mogu ući i maziti životinje

U subotu se u zagrebačkom Zoološkom vrtu dogodila neuobičajena situacija koja je iznenadila brojne posjetitelje. Dok su šetali i razgledavali životinje, mnogi su s čuđenjem promatrali dolazak policije. "Pričalo se da su došli privesti kozu", ispričao je ZA 24sata jedan od svjedoka neobične intervencije.

Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, policajci su pozvani nakon dojave da je životinja ozlijedila malo dijete. Radilo se o mini kozi iz ograđenog dijela "Dječji Zoo", gdje posjetitelji mogu ući i maziti životinje. Prema dostupnim informacijama, dijete je povuklo kozu za rog, a ona ga je zatim ogrebala. Srećom, ozljeda je bila vrlo blaga.

- To je ograđena nastamba u koju posjetitelji mogu ući na vlastitu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u nastambu. To su vidjeli i policajci. Bila je pozvana i hitna, od strane roditelja djeteta. Iz hitne su kazali kako nema razloga za postupanje. Srećom, ozljeda je bila malena, rekao je za 24sata ravnatelj Zoološkog vrta, Ivan Cizelj.

- Treba poštivati životinje koje hodaju oko nas, ne ih dirati ako one to ne žele. Ne možemo kontrolirati kako će one reagirati - rekao je ravnatelj.

koza Zoološki vrt Grada Zagreba

