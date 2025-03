Poznati analitičar za Večernji list: 'Pregovorima je za sada zadovoljan samo Kremlj'

1 Idu li pregovori o Ukrajini u Saudijskoj Arabiji uz posredstvo SAD-a u dobrom smjeru?

Pitanje je kako bismo definirali dobar smjer, općenito gledajući svijet ne može biti zadovoljan, Ukrajina sigurno nije zadovoljna, europske su zemlje u najmanju ruku skeptične, čini mi se kako je jedino Kremlj zadovoljan kako to ide. Ako je dobar smjer zadovoljavanje Moskve, onda to ide u dobrom smjeru, stoga, općenito gledajući, ne, ne ide dobro. Ide se korak po korak, odustalo se od sveobuhvatnijih dogovora, a tridesetodnevno primirje koje je Ukrajina prihvatila bio bi najbolji iskorak, dokaz želje za mirom. To je zapravo dokaz kako Rusija nema poštovanja prema predsjedniku Trumpu, znaju da je to bila njegova intencija, ali Kremlj nastavlja svojim smjerom. To je izazov za američku diplomaciju, ova administracija koja je svoje karte otkrila i time se u potpunosti izložila sada mora naći novi odgovor, a ruski nam je zapravo dobro poznat i identičan, već više od tri godine.

2 Europa daje potporu Ukrajini, no može li zbog unutarnjih neslaganja biti presudan faktor u pregovorima?

Nije bitno misle li jedna ili dvije, tri europske zemlje drugačije od velike većine. Europa nije presudna jer nije imala tu snagu sve ove godine, a nema je ni danas. To ne znači da su europske zemlje beznačajne, kako smo bespomoćni svi mi u Europskoj uniji. Ali gledamo kako se naša snaga spoznaje, realno politički u realnom vremenu. Europske sankcije moćan su alat, EU je ekonomski moćna i, ako ćemo činjenično, danas-sutra smo najpotrebniji ekonomski resurs za Rusiju, ali i Ukrajinu. U ratno vrijeme postoje važniji akteri od Europe, ali ako rat završava, nakon toga je Europa ključ svega. Neslaganja ima, ali ima li društava koja bolje nalaze rješenja neslaganju, konsenzus, Europa je na tome sazdana. Europa je važna, nemamo jedan glas, ali imamo Uniju.

3 Je li izgledno u skoro vrijeme očekivati trajan prekid vatre i sporazum o okončanju rata?

Krenuo bih s tim da se nadam tome, svi bismo tome trebali težiti. S druge strane, poanta je u tome pod kojim uvjetima dolazi kraj. To je bio problem i na ranijim pregovorima, Ukrajina nije imala garancije, a to traže i danas. Kad pogledate naoružavanje Poljske, baltičkih zemalja, shvaćate kako nije problem samo Ukrajine, shvaćate da ovo nije beznačajno, radi se o vrlo ozbiljnom sigurnosnom izazovu, koji je europski.